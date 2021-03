Pachu Peña es sin dudas el participante más querido de «Corte y Confección Famosos». Si bien el histórico humorista había sido eliminado del reality de costura conducido por Andrea Politti, el cómico volvió en el repechaje de la competencia de las tardes de El Trece. Como nos tiene acostumbrados, Pachu volvió a hacer tentar a todos hoy con lo que dijo en el programa de Politti. Es que Peña presentó un particular diseño que causó mucha gracia entre todos los participantes y jurados.

«Es una suerte de enterito, jumper… no hay mucho más, y el sombrero… Hice algo con las tiras atrás cruzadas, y nada. Parece un carnicero de Liniers, del frigorífico de Mataderos”, comenzó explicando Pachu Peña, absolutamente tentado de la risa. A lo que Andrea Politti le respondió: ¡Ay, Dios mío! Me hace mal. Bueno, muy bien, mucha suerte”, precisó, sin poder aguantar la risa al hablar. Sin dudas, Pachu es el alma del programa con sus ocurrencias.

La jurado Vero de la Canal también le dio la devolución en medio de un mar de risas: «No me gusta. Primero que no encuentro el hilo conductor con el resto del equipo, y como un delantal de cocina, no entiendo la verdad. Se inspiraron en un look como más urbano. A ver, ponete la campera, por favor. Es que lo más potable que tiene el conjunto es la campera. Entre que los sombreros que no van, yo los estoy dejando pasar porque entiendo que es una cuestión del baile y todo. No, la verdad que hoy, Pachu, no. Es un 6”, precisó la profesional.

A lo que Benito Fernández acotó: «¿Querés contar por qué se tientan? Contá… Bueno, a ver, me parece que… Me parece que acá hay más equilibrio, aunque no me gusta mucho la parte de abajo, donde lo veo más equilibrado donde pusieron los géneros y la fuerza que tiene la campera. Me parece que, en tus compañeros, lo que se suponía que tenía que ser algo importante, estaba deslucido. Me gusta la idea, pero no me parece que esté bien resuelta, sobre todo la parte de abajo. Para mí es un 6», manifestó el jurado.

«Usted me prometió que iba a hacer un jardinero, y ahora es un delantal de carnicería. Soy vegana, le quiero decir. Y dista mucho de un jumper. No veo que tenga que ver con el resto. Y el recurso del sombrero me da como un poquito antiguo, ojalá sirva para la coreografía. Mi voto es secreto”, cerró por su parte Matilda Blanco, quien se desempeña como jefa del taller. Sin dudas, Pachu lo volvió a hacer y generó un mar de risas en el programa de Andrea Politti.