Absolutamente nadie lo aguardaba, pero al final fue afirmado. Fue Ángel de Brito el responsable de ofrecer la novedad en su programa que se emite por medio de la pantalla de Canal Trece: «Los Ángeles de la Mañana». Esto debe ver ni más ni menos que con Pachu Peña, el reconocido humorista que, tras ser eliminado de «Corte y Confección Conocidos«, fue convocado para ser una parte de «ShowMatch La Academia«.

«¿Quién está afirmado y va a formar parte por vez primera del certamen? Es actor, cómico y participó de Showmatch, pero no como participante. Y está afirmado, Pachu Peña», lanzó enfrente de sus angelitas. Cabe rememorar que la salida del actor del programa de Andrea Politti produjo mucha disputa en las comunidades, en tanto que tenía que ver con entre los pertenecientes mucho más estimados.

«Fue realmente difícil, nos costó un montón», aseveró Verónica de la Canal al instante de ofrecer el veredicto de la semana anterior. «Llegamos a la conclusión los tres juntos, pero lo que sucede es que ámbas vidrieras tenían algo positivo y algo negativo. A los tres nos pasó lo mismo, ninguna se encontraba ni tan bien, ni tan mal. Y eso fue lo que nos costó un montón», mantuvo por su lado otro de los jurados, Benito Fernández.

«Alén de quien se quede y quien se vaya, por el hecho de que después existen muchas conmuevas, a los 2 gracias, a los 2. Pues venir, llegar a Corte y confección y ver a gente tan talentosa y tan capaz, tan buenas personas, la realidad que es algo bello y te entran ganas de realizar el software todos y cada uno de los días. Eso desde el lado personal», aseveró Andrea Politti, quien debió leer el nombre del eliminado.

«Deseo agradecer a todos. Hay muchas personas haciendo un trabajo en este programa y eso lo valoro bastante. Ver un programa de esta forma, con tanta gente haciendo un trabajo, es bastante. Y la paso salvaje, me divierto, siempre y en todo momento le coloco un plus de humor a fin de que la multitud asimismo se divierta, que es lo que mucho más me agrada, y gracias todos, que sea lo que Dios desee», mantuvo Pachu Peña enfrente de sus excompañeros al despedirse.