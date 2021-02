Nuevamente Barby Silenzi y El Polaco volvieron a ser los protagonistas en los medios. ¿El motivo? A días de haberse reconciliado, la pareja se separó y al parecer, en esta oportunidad el corte es definitivo. En los últimos días, todos opinaron sobre ellos y el vínculo que los unía. Sobre su ruptura circularon distintas versiones y nadie se quiso quedar afuera del “tema del momento”.

En la última emisión de Santo Sábado, programa que se emite por la pantalla de América TV con la conducción de El Pelado López y Soledad Fandiño, analizaron el perfil seductor del cantante. “Lo que le salvó la vida al Polaco es hacer el aquadance porque ahí se le vio la ‘tararira’ y hubo lista de espera por unos primeros planos que le hicieron”, señaló Gabriel Oliveri al aire sobre su recordada performance en el ‘Bailando por un sueño’ en 2016.

Al ser consultada, Rocío Robles no dudó en dar su opinión. “Yo estaba el día del aquadance y no fue tanto. No lo quiero tirar abajo, pero es normal. No es tanto como dicen. El color blanco es como que siempre agranda. Cuando uno se quiere ver más estilizado se viste de negro”, indicó frente a las cámaras.

“Creo que el problema es que el Polaco es encantador, le gusta encantar. Para mí ese es su estilo. No es mi estilo, pero tiene una personalidad avasallante y es un seductor nato”, cerró la modelo y bailarina.

La noticia de la ruptura de la pareja se dio el lunes pasado en LAM, cuando Mariana Brey lanzó la primicia al aire. “Confirmadísima y definitiva la separación. Veremos si el tiempo nos da la razón. Hablamos con ellos por separado. Hay detalles, hay tercera en discordia y hablé con Barby”. Hasta el momento no se sabe con precisión qué fue lo que los llevó a distanciarse y circulan distintas versiones.