Sebastián Morquio había asombrado un mes atrás con una publicación en su cuenta personal de Twitter pidiendo trabajo. En las últimas horas, retornaron los posteos con exactamente el mismo pedido, pero añadió una fuerte observación.

“Hola de qué forma están vuelvo a soliciar trabajo por aquí. Necesito trabajar y ahora. Si es fútbol bastante superior, si no lo que sea. Solicito asistencia no deseo realizar cagada y que mi familia padezca”, aseguró en el primer posteo. Trece minutos después volvió a redactar y puso: “Necesito trabajar ahora. Excusas por mis afecciones, pero esa es la realidad. Mi necesidad es urgente. Gracias”.

Y después añadió un tercer mensaje donde acentuó: “Uno solicita asistencia de qué manera puede. Después si pasa algo no sean insolentes de decir había que ‘asistirle en el momento en que por el momento no est钔.

“En ocasiones no nos deseamos ir pero no nos dejan muchas opciones. Amo a mi madre, amo a mi hijo y amo a Nacional Goes y Huracan. Dios y San Jorge de testigo que digo la realidad. Sangre, sudor y lágrimas, eso es la vida. El de arriba no me falla y San Jorge me resguarda. AMÉN”, añadió después.

“Gracias por todo y un abrazo grande a todos y perdón al que fallé“, sentenció.

Aparte de su pedido atormentado de trabajo, el uruguayo visibilizó el enfrentamiento que sostiene por su hijo y apuntó contra las mujeres. “Soy un padre que desea ver a su hijo y no deseo mas mujeres empoderadas que nos tienen la posibilidad de insultar hasta querer nuestra muerte, deseo las cosas justas, no esto. digo Basta y se qué hay bastante hombres que opínan igual. Basta del mal trato de no dejar ver a nuestros hijos”, escribió.