El Bicho Gómez es un humorista demasiado habitual y amado por la multitud en todo el país. Si bien sus orígenes datan del circo, viene de una familia circense que vivía en un remolque y hasta su niñera era una mona, se formó en la televisión al lado de capos del humor como Miguel del Sel y Jorge Guinzburg. Hoy en día, participa en elr eality “Corte y Confección Conocidos” por El Trece.

Si bien tuvo un principio medio difícil con la jurado y jefe de taller, Matilda Blanco, quien perdió la paciencia por sus gracietas permanentes. Aún de esta manera, poco a poco salió ganando el corazón probando diseños atrayentes, y al tiempo desvistiendo un costado sensible, puesto que en más de una ocasión se conmovió, así sea recordando a su madre, o a su padrino artístico, Jorge Guinzburg.

“Verdaderamente lo disfruto pues es una cuestión de estudiar asimismo”, ha dicho sobre su participación en el reality de El Trece. “Alén de proceder a divertirme, de estudiar. En los instantes de supresión, en el momento en que se marcha algún compañero y todo eso, es triste, emotivo, hay tensión, pues al fin y al cabo son 2 compañeros que se están confrontando para echar a uno, y hay buenísima onda entre todos”, aseveró.

“Viste en el momento en que uno va medrando se marcha poniendo mucho más nostálgico, y viste esta cuestión que nos enseñaron en algún instante que los hombres no lloran, y digo sí, los hombres debemos plañir asimismo ¿De qué forma no vamos a plañir? Mucho más recordando cosas emotivas, Tengo ciertas cosas que me logró mi mamá afortunadamente guardadas, y en el momento en que las mostré el pasado día en el canal asimismo me sorprendí, por el hecho de que era mucho más bien difícil, y mi mamá era una autodidacta”, recordó.

Sobre su historia en el circo, mencionó que “he convivido bastante con animales, tigres, leones, elefantes, pues en esa temporada los circos tenían animales. Afortunadamente en este momento han cambiado esa posición, pero antes tenían animales y a mi me encantaban y les tenía bastante cariño, y los tenía realmente bien cuidados y los amaba. Mi papá era el adiestrador de los chimpancés, entonces teníamos en la vivienda rodante donde vivíamos a la mona Shelly, que era la que me cuidaba”, contó en diálogo con Catalina Dlugi en el software “Agarrate Catalina”.