En una entrevista en el software de Jorge Lanata por radio Mitre, Alejandro Katz charló sobre la negativa de múltiples librerías de vender el libro «Primer Tiempo» de Mauricio Macri. También, el pensador y editor, explicó cómo las librerias escogen los ejemplares que muestran en sus locales. En lo que se refiere a lo político, Katz advirtió que «la civilización política donde nos encontramos insertos se volvió poco democrática».

«Hay una discusión medio residual que figuró en los medios el objetivo de semana. Está pendiente esta discusión de los escraches al libro de Macri, numerosos libreros afirmaron que causas comerciales, ideológicas o curatoriales para no vender ‘Primer tiempo’», empezó a argumentar el pensador, quien asimismo examinó el futuro político del expresidente Mauricio Macri pensando en una viable candidatura presidencial.

«Por otra parte nos preguntamos qué pasará con la carrera de Macri, el título del libro ahora adelanta todo. Si ponés ‘Primer tiempo’ es que hay un segundo. Si van a un kiosco y le dicen me das la Nación y el kiosquero afirma no la vendo, qué dicen?», explicó el experto. «No hay censura por el hecho de que la censura es la aptitud de evitar la circulación de un contenido en un espacio preciso. Una librería no posee aptitud de evitar que un libro circule, no posee aptitud real de ser censora de nada», aseveró.

«Aquí hay un inconveniente de mercado. En castellano se publican precisamente 100 mil títulos distintas al año. Lo que significa que al mercado llegan cada día hábil entre 400 y 500 títulos distintas. Si el librero no hace una selección no existe. El trabajo de selección es un trabajo indispensable. Esa selección obedece a criterios. Entre los diversos tipos de criterios tienen la posibilidad de ser criterios comerciales comerciales», continuó Katz.

En lo que se refiere a de qué forma se manejan las librerias, el filosofo mantuvo que «la librería enfocada debe generar un público. Hay las librerías que son librerías activistas, las librerías como centro de producción de ideas políticas vienen del siglo XIX, no es un subproducto del kirchnerismo argentino siglo XXI. Es un dispositivo de intervención cultural en la sociedad, genera alegatos, crea colectividades, organiza ideas y elige ideas. Es un dispositivo cultural. El inconveniente no es que una librería no desee vender un libro, es completamente legítimo, aún si es por causas ideológicas».

«No me molesta que hubo librerías que no desearon vender el libro de Cristina. Conozco librerías que lo tenían abajo del mostrador. Si venía alguien y se lo daban si lo solicitaba pero no lo daban a conocer. El inconveniente en este caso en particular no es lo que hace una librería sino más bien la civilización política ahora mismo. El inconveniente es la civilización política que pone a los expresidentes en el radical del arco político y los considera ilícitos», ha dicho Katz.

«El tema es la polarización de la política argentina. Lo que está en el fondo de la discusión es que los kirchneristas piensan que Macri es ilícito y los macristas piensan que Fernández es ilícito. El inconveniente no es la librería Sudestada, el inconveniente es por qué razón la Librería Sudestada es una parte de una cultura política que decidió que el otro no es un interlocutor», afirmó.

Finalmente, Katz cerró que «el peronismo generalmente y el kirchnerismo particularmente tiene fuertes elementos déspotas. Pero el inconveniente no es el día de hoy ni del kirchnerismo ni del peronismo sino más bien del desempeño de la política argentina polarizada. La civilización política donde nos encontramos insertos se volvió poco democrática. Eso es lo grave, ahí es donde debemos poner el ojo».