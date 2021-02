En ocasiones en el momento de gestar una capacitación titular hay algunos elementos que se tienen que tener en consideración. Y sobre esto logró hincapié Marcelo Gallardo minutos antes de revelarle a sus players los once que iban a salir al campo de juego. Pues la semana de River no fue totalmente simple, puesto que debió bailar con la viable salida de una figura y la sepa de otra gracias a una patología. ¿Cuáles son los once frente Platense?

Hay que rememorar que este equipo el día miércoles padeció un duro golpe en el momento en que se conoció que Gonzalo Montiel no iba a ser tenido presente cuando menos por las próximas tres semanas. ¿Qué le pasó? Antes de empezar a entrenar presentó fiebre y ciertos dolores musculares, tras efectuarse los estudios se decretó que sufre de mononucleosis. Una dura patología que puede dejar ciertas consecuencias, como la pérdida de masa muscular.

Pero eso no fue todo, pues en exactamente el mismo día se descubrió que el Palmeiras decidió enviar a la Argentina emisarios en la búsqueda de la novedosa figura de su plantel. Y el apuntado fue Santurrones Borré que en el mes de junio quedará en independencia de acción. Esto causó que en un transcurso de prácticamente 48 horas se vivan instantes de bastante indecisión. A razón de que al jugador le ofrecieron la jugosa suma de 14 millones de dólares estadounidenses en término de sueldo.

No obstante, al instante de ofrecer su última contestación dejó en claro que por el momento su cabeza está en River. Y que vuelvan en el mes de junio, en el medio a Gallardo no le quedó otra que empezar a hilar elecciones. Como apurar el debut de Agustín Fontana y prohibirle a Federico Girotti que sume minutos en la división de reserva. En tanto que estuvo a puntito de quedarse con un delantero de peso como lo es Matías Suárez.

Resumiendo, tras todos y cada uno de los inconvenientes nombrados, el Muñeco tomó la resolución que salgan al campo de juego los próximos players: Franco Armani; Robert Rojas, Javier Pinola, Paulo Díaz; Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Alex Vigo; Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Beatos Borré. De esta manera, se asegura el debut del joven del costado que llegó hace unos días desde Colón de Santa Fe. ¿Está bien? Es el reemplazante natural a Montiel, si se generaba el ingreso de Casco era apostar a una improvisación.