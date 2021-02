A unas semanas de empezar a definirse las candidaturas para las selecciones legislativas del año en curso, en Juntos por el Cambio se están generando reacomodos en los diferentes partidos que conforman la coalición opositora y el PRO no es indiferente a esa inclinación debido a la guerra discreta entre los ‘halcones’ y las ‘palomas’ para conseguir mayores cuotas de poder.

En ese marco, las primordiales figuras femeninas del macrismo están cobrando mayor importancia en la Localidad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, apuntó el periodista Santiago Fioriti en el software Ahora somos enormes, del canal TN.

Una de es la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que viene sumando adhesiones frente a una inminente presentación en las selecciones. “Bullrich es impulsada por Mauricio Macri para ser primera aspirante a miembro del congreso de los diputados nacional en la Localidad, lo que crea estruendos por el hecho de que más allá de que Horacio Rodríguez Larreta se transporta bien con Bullrich, no desea que maneje la lista”, apuntó Fioriti.

En ese sentido, señaló que el jefe de Gobierno porteño “desea un candidato mucho más afable con otros campos y que sea de su riñón, como (el ministro de Salud porteño) Fernán Quiróz”, en el contexto de las discusiones entre Macri y Larreta por los armados de listas.

Si no logra ese propósito, Larreta apuesta a una jugada mucho más fuerte, según Fioriti: “Observando que Bullrich medra en las investigaciones y en el consenso del macrismo puro, se expone que María Eugenia Vidal vuelva a divertirse en la Localidad de Buenos Aires y sea aspirante a miembro del congreso de los diputados”.

No obstante, la exgobernadora bonaerense “no desea entender nada con postularse” y hasta entonces, continuará en silencio hasta abril o mayo, en el momento en que empieze la campaña electoral. “Allí va a determinar si es aspirante en Localidad, en Provincia o en ningún lado”, resaltó el comunicador.

Raramente, Vidal podría localizar una aliada en la líder de la Coalición Civil, Elisa Carrió, quien afirma que “si debe poner el cuerpo a fin de que Vidal no sea aspirante en provincia y no hay una opción alternativa mejor, está preparada para candidatearse, si bien no se muere de ganas”.

Alén de las candidaturas, el macrismo encara un colosal desafío electoral en el primordial distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires: “Todas y cada una de las investigaciones en la Provincia lanzan una derrota de Vidal o Carrió contra cualquier candidato del oficialismo”.