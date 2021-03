Cada vez que se lleva a cabo un Superclásico, en la previa y en el postpartido se dispone de un gran material para analizar. Y en esta oportunidad lo que más sobresale son ciertas cosas que tienen poca relación con lo que pasó en el campo de juego de la Bombonera. Debido a que el mundo Boca comenzó una arremetida que busca vulnerar a River, y de paso también a la figura de Marcelo Gallardo. ¿Por qué? Los motivos son varios, y vamos a repasar algunas cosas que expusieron ciertas glorias del equipo de La Ribera.

“Hace mucho que River juega mal”, expresó Juan Román Riquelme minutos después de que Facundo Tello decretó el final de los 90 minutos. Lo cierto es que sus palabras no fueron ante las cámaras, sino que las realizó desde su palco. Y esto despertó cierta polémica porque en dicho momento los periodistas de TNT Sports estaban realizando un balance general de lo que se había observado. Aunque con mayor foco en la actuación del Xeneize, porque era el local y venía de golear por 7-1.

Por otro lado, la llama de la discordia la encendió Pepe Basualdo al realizar ciertos comentarios sobre la figura de Marcelo Gallardo. ¿Qué dijo? «Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables. Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. El no puede decir cómo tienen que jugar los contrarios”, manifestó en una entrevista que le realizaron en Club 94.7. Y agregó: “últimamente todo lo que no le sale a Gallardo o cuando todo está en contra, empieza a criticar, a hablar”.

Las conquistas que el Muñeco logró a lo largo de 7 años lo llevan a ser el mejor entrenador en la historia de River. Ya sea porque es el que más títulos posee sino porque además en algunas vueltas olímpicas, la consagración estuvo acompañada por un duelo mano a mano contra Boca. De hecho, la obtención de la Copa Libertadores del año 2018 es el máximo exponente de todo lo que Marcelo Gallardo logró desde su llegada. No obstante, para cierto sector sus palmares son “pobres” porque hay varias Copas Argentinas y Recopas.

“¿Qué ganó River? Demostramos que somos el único grande. Vamos a seguir trabajando para seguir ahí arriba. River se fue al descenso, perdió muchas cosas y se la tiene que bancar», señaló Antonio Barijho en el día de ayer en una nota que le hicieron en Club 94.7. Hay que recordar que el Millonario en el último tiempo al equipo de La Ribera lo cruzó en cinco instancias de eliminación directa. Y les ganó en todas, con el agregado que en dos de ellas se definió un título. Tal vez esos detalles expliquen las declaraciones realizadas en las últimas horas.