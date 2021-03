No tienen la posibilidad de resistirse a ninguna proposición, ya que -generalmente- les agrada mucho la diversión. Quiénes son estas personas que desean pasarla bien de forma permanente, y ningún plan les cae mal. Estos son los tres signos del zodíaco que se resaltan por no poder decir que no.

Cáncer

Según los cáncer, todo es viable. Entonces, no hay necesidad de decir que no a nada. Con independencia de lo que se les solicite que hagan, siempre y en todo momento van a estar en concordancia por el hecho de que piensan que se puede realizar cualquier cosa. Lo interesante es que las únicas ocasiones que aseguran que no es en el momento en que verdaderamente desean llevar a cabo algo, pero no se animan.

Libra

Es sabida la aversión que los libra tienen a la confrontación. Eligen decir que sí a cosas que verdaderamente no desean realizar antes que llevarle la contraria a otra persona. Por esa razón frecuentemente semejan peligrosos y audaces en el momento en que de todos modos son personas que sencillamente no tienen idea como negar una proposición.

Los libra no desean llevar la contra.

Piscis

Piscis

No hay otro signo en el horóscopo que ponga a la amistad tan arriba como los nacidos bajo este. Por esa razón si un amigo les solicita algo, jamás afirmarán que no a sus proposiciones. Esto causa que frecuentemente la multitud considera que los piscis los proseguirán suceda lo que suceda, algo que no es verdadera.