No tienen idea conducir lo que ganan, con lo que en general viven en adversidades financieras. Ni es necesario decir que estas personas no tienen poder de ahorro alguno, puesto que les resulta irrealizable organizarse. Piensan que gastar es homónimo de vivir una aceptable vida, con lo que no se ponen límite alguno. Estos son los tres signos del zodíaco que se resaltan por perder dinero a muchos.

Leo

A los regidos por el Sol les encanta darse deseos. No tienen una prioridad definida. Si desean ropa, procurarán lo destacado de lo destacado, si bien no logren pagarlo verdaderamente. Si de súbito les da por el precaución del cuerpo, van a ir a las mejores peluquerías, o a hacerse costosos masajes. Ocasionalmente se arrepienten, con lo que no existen muchas opciones de que cambien.

Libra

Quien conozca a un libra sabe a la perfección cuál es su perdición: la ropa. Adoran la tendencia y solo les agrada lo mucho más costoso, con lo que van a tener de forma permanente deudas en sus tarjetas de crédito por los productos únicos que se adquieren. Además de esto hacen varios regalos, sin meditar en lo que están gastando.

A los libra no les molesta gastar fortunas en ropa.

Acuario

Más allá de que son los mucho más idealistas de todo el horóscopo, los acuarianos asimismo tienen su lado vanidoso. Les gusta mucho el lujo, y se desean rodear de productos de primer nivel si bien sean inestimables. La decoración es una de sus pasiones, y no es extraño que gasten fortunas en muebles solo por capricho.