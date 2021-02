En el contexto de la asamblea que solicitó Luana Volnovich, con el ministro de Salud de la Localidad de Buenos Aires, Fernán Quirós, respecto a la vacunas para ancianos a través del PAMI, la titular del organismo aseguró que «hubo discriminación» por la parte de las autoridades porteñas. Los dos gobernantes sostendrán el acercamiento este viernes a las 2 de la tarde.

De cara a la asamblea con Fernán Quirós, Luana Volnovich adelantó que van «a soliciar explicaciones» respecto al desarrollo de vacunación a los afiliados del PAMI. De esta manera, en afirmaciones con AM 750 explicó que va a ser por el «enfrentamiento respecto a la privatización de una sección o toda la vacunación. poseemos 400 mil afiliados mayores de 70 años en la Localidad de Buenos Aires. Como es natural, no fuimos una parte de este esquema VIP de las prepagas».

«Le solicité la asamblea después de las afirmaciones después de que mencionó que este esquema VIP se lo habían brindado a todos, y que solo las siete (proyectos sociales) habían firmado. Salí a desmentirlo, pues no es cierto», especificó Luana Volnovich. Además de esto, añadió que se enteró de esta práctica en la vacunación ·observando una pagina de Internet», como «todos y cada uno de los argentinos», en el momento en que conoció «que había una delegación en compañías privadas para ofrecer turnos y para vacunar».

Respecto al previo acercamiento que sostuvo con Fernán Quirós, aclaró que «el 25 de noviembre tuvimos una asamblea donde firmamos un convenio para los trabajadores de la salud en los centros de salud de PAMI. Pero es el único convenio que firmamos, no se nos ofreció nada. No se nos solicitó nada». De ahí que, aseguró que no se encontraba «confundida», como le había señalado el ministro de Salud porteño, quien ha dicho haber acordado que el PAMI se ocuparía de vacunar a sus afiliados, pese a los problemas de vacunar en farmacias.

«Es verdad que el PAMI vacuna historicamente mediante la red de farmacias, existen algunas que tienen los freezers pero eso da igual. En la provincia de Buenos Aires asimismo vacuno cada año en internet de farmacias, y no obstante, para esta vacuna armamos una infraestructura particular, como logró toda la Argentina. Podíamos ocasionalmente llevar a cabo un trabajo como hacemos en otras provincias y vacunar», le recriminó.