En la mitad de un nuevo escándalo con Martín Redrado, Luciana Salazar volvió a estar en el foco mediático. De nuevo. La modelo se posiciona como entre las figuras públicas mucho más polémicas de la Argentina, y una parte de ese título se lo ganó por los combates con Redrado y su círculo. Últimamente, Salazar cruzó en directo al abogadod y también su ex-, Fernando Burlando. «Probaré todo», aseveró la rubia.

Recientemente, Martín recurrió a la Justicia para denunciar “por hostigamiento” a la blonda. En este contexto, Burlando fue a charlar del tema a “Polémica en el Bar”. «La situación da para ser denunciada. Debió recurrir a la Justicia para frenar el embate mediático. Sin dudas está en inferioridad de condiciones. afirma que no volvió con . Hay 2 campanas”, empezó su alegato el letrado.

«Lo que afirma Martín no guarda relación con esa situación. Y los hechos charlan de que esa situación no es de este modo. En una pareja es esencial comprender lo que desea uno y el otro. La relación es de 2», siguió. La pareja de Barby Franco aseveró que el expresidente del Banco Central le mencionó que no volvió con Salazar: «Los 2 deben estar en concordancia que tendrán una pareja permanente y si (Matilda, hja de Salazar) tendrá una figura paterna. Me mencionó que se la saque de encima por el hecho de que lo está hostigando. Mencionó que este episodio ahora lo vivió hace varios meses. Martín tiene familia, hijos. Nos encontramos oyendo solo una campana».

Luciana Salazar miraba el período y solicitó a la producción salir al aire para defenderse. Ahí empezó el duro combate entre los dos. «Primero y primordial deseo decir que sí me vi con Martín Redrado. me invitó a Miami y estuve con . Te puedo demostrar que es patraña lo que afirma. Salimos juntos y no nos escondimos. Pasa que no le mando información a los medios por el hecho de que sabía que había cortado últimamente con su pareja. Tengo esto para probarlo en la Justicia, le solicité que no nos mostremos en sitios donde hay argentinos», lanzó Luciana.

« lo vi. Estuvimos en Miami y salimos a comer. Vos me tratás de mentirosa. ¡De qué forma no le diré lacra si me juega sucio! Soy una figura pública, asimismo vivo de mi imagen y no me merezco el castigo y destrato. El que me hostigó fue . insistió todo el tiempo a fin de que estemos. Probaré todo. El que insistió a fin de que esté con esta relación fue . Esto pasa pues se maneja mal. Te voy a rememorar todo cuanto pasó desde el instante en que salí con Martín Redrado. A su ex- mujer, Ivana Pages, le afirmaba una cosa y a mí otra. Es su crónica con las mujeres. Se encontraba con Granata y me proseguía escribiendo a mí», añadió Salazar.

«Para lo que es una injuria para mí es una crueldad de género», delimitó la influencer. “Si vos le afirmáis lacra a un individuo, no sé dónde se encuentra la oportunidad de que sea crueldad de género. Si es víctima de una calumnia y una injuria. Eso no es crueldad de género, Luciana. Las parejas comienzan y, en ocasiones, acaban”, argumentó Burlando. ¿Proseguirá esta guerra mediática entre ?