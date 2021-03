Luciana Salazar se torna como entre las figuras públicas mucho más polémicas de la Argentina, adjuntado con Yanina Latorre y Cinthia Fernández. Entre los temas mucho más discutidos que avizoran a la modelo son sus idas y vueltas en su relación con Martín Redrado. En este contexto, el hijo del economista desmintió las expresiones de la blonda y esto la encolerizó. La influencer encaró a Tomás Redrado de la peor forma y también impactó a todos: «Lo tratabas de ido».

Recientemente, Ángel de Brito compartió unas imágenes donde se veía a Martín con otra mujer que no era Luciana. En ese instante, Salazar lanzó un fuertísimo descargo en su cuenta de Twitter: “Miralo vos! ¡Jugando con las mujeres y apretándome al unísono! Lo destacado que me ha podido haber vivido para sacarme de encima a similar lacra de persona para toda la vida! (sic)”. Esta disputa llegó a la televisión. En “El Run run del espectáculo”, charlaron del tema y charló Tomás, el hijo de Redrado.

“Nada que ver, jamás volvieron”, fue su polémico testimonio. Indignadísima con sus expresiones, Luciana escribió, nuevamente en su cuenta de Twitter: “ nunca engaño! Fue precisamente de esta forma. Las pruebas me acreditan. El día domingo 10 de Enero comenzamos a salir y hay presentes. A todos y cada uno de los cronistas que me están llamando por este tema, iré por otro medio en esta ocasión y mas que mi hija esta en el medio. La testigo presencial de todo cuanto paso estos últimos años y días, que por pedido de nos juntó en Miami es Ana Rosenfeld”

Insatisfecha con su descargo inicial, Luciana Salazar compartió unas diálogos, donde dejaba en claro que Tomás sabía que los conocidos habían vuelto. “El hijo de Redrado me desmiente y sabía de mi vínculo con el padre y encima lo trata de pel**** asimismo en el momento en que sale la novedad”, escribió al lado de la charla privada. En , asimismo se destapan instantes familiares y también íntimos entre Martín Redrado y su hijo.“Te acordás Tomás, allí por esos tiempos, cuándo me afirmabas esto de tu padre. Lo tratabas de orate a tu padre, a las pruebas me remito”, disparó la influencer.

De momento, no se conoce contestación por la parte del joven Redrado. Por otra parte, el único mensaje que ha anunciado Martín Redrado desde el momento en que se destapó el escándalo fue: “Tres causantes económicos son el sustento de la restauración de EEUU: talones x u$s 1400 a cada ciudadano que gana menos de u$s 150000, inflación del 1,8% anual y 100 millones de vacunas aplicadas (sic)”. En el momento en que le preguntaron sus fieles por lo ocurrido, el expresidente del Banco Central no dio contestación. ¿De qué manera proseguirá esta guerra mediática?