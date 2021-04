Entre los enormes convidados que tuvo Juana Viale este domingo en la mesaza fue Luciano Cáceres, quien conmovió a todos con la historia que contó al aire. El actor descubrió que prácticamente 2 décadas tras la desaparición de su madre, una terapeuta reiki le transmitió un claro mensaje de ella.

“Mi madre antes de irse tuvo varios años cáncer, realizando todos y cada uno de los tratamientos y demás, pero el último instante, donde comenzó a ingresar y salir de coma, vos llegabas a la terapia intensiva y mi vieja se encontraba con su mano popularizada. Mi vieja por el momento no charlaba, traqueotomía y qué sé yo, y yo le preguntaba sin charlar y me escuchaba, y ella me afirmaba que se encontraba agarrada a su ángel, que era una mujer muy blanca, altísima, como de 50 años, que se llamaba Amor”, inició su relato.

“Y yo dije: ‘Bueno, mi vieja está medicada’. Pero en todo momento pasaba y volvía a pasar. En el último tiempo, su último año de régimen, decidió dejar toda la medicina usual y solo hacía reiki y ciertas terapias elecciones. Y, en el momento en que quedó en terapia intensiva, llamé a la persona de reiki y me mencionó que debía estudiar a dejar caer. Yo me re contra enojé. Pero en el final le dije a mi madre si deseaba que le traiga alguien de reiki y me mencionó que sí”, continuó.

“Esto fue un lunes y mi vieja el miércoles por la noche entra en coma otra vez, pero en esta ocasión me dicen ahora está, despedite. Pasó el jueves, el viernes, yo había quedado que el sábado iba un individuo de reiki y de esta forma fue, que la persona entró a terapia intensiva, me ha dicho ‘yo no puedo llevar a cabo nada’, y mi mamá, que se encontraba postrada ya hace varios días ahí. Fue a poner las manos sobre sus piernas y mi mamá comenzó a desplazar las piernas, a tocarle las manos y que comience a desplazar las manos, y ahí fue que le dije agarrate fuerte a tu ángel y partió”, apuntó. “¿De qué manera no opinar en los ángeles, Juana?”, recalcó.

Entonces, charló sobre el mensaje que le mandó la mujer años después. “En el momento en que mi mamá muere, que fue un 15 de junio, tiramos las cenizas en el mar, que era donde ella deseaba, y mi papá una Nochebuena me mencionó que deseaba pasarla ahí, donde tiramos las cenizas. Bueno, vamos con él, preparo la cena, lo acompaño a su negocio, y en el momento en que vengo caminando por el mar, un rosario me cae a los pies“, contó.

“Pasaron 17 años, tengo un incidente en una pierna grabando una serie, y me aconsejan llevar a cabo reiki, algo que yo tenía anulado. La señora me ha dicho: ´Haremos la sesión, pero tengo un mensaje para vos: tu mamá logró bastante esfuerzo a fin de que ese rosario llegue a tus pies´. Lo guardé, no lo utilizaba hasta hace un par de años que esa señora me ha dicho eso”, cerró en la pantalla de eltrece.