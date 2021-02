De la misma Carmen Barbieri, Sergio Lapegüe asimismo estuvo uno numerosos días en terapia intensiva por las adversidades en su cuadro de coronavirus. No obstante y, en contraste a la actriz, el periodista no debió ser intubado con lo que su restauración semeja ir sobre ruedas según el último posteo que subió a sus comunidades.

Si bien todavía no ha regresado a sus trabajos cotidianas, Lapegüe está adiestrando para lograr recobrar la aptitud de oxigenar como lo hacía antes de contraer la patología y expuso uno de sus logros en ese aspecto: «En el momento en que se encontraba internado en terapia intensiva. Siempre y en todo momento le afirmaba a @bochiok que soñaba con desayunar descalzo bajo los árboles y salir a caminar por mi vecindario».

«No deseaba mucho más. No deseaba mucho más. Extrañaba ese pequeño exitación. Tan precioso. Tan único. Eran esas mínimas cosas cosas, las que me motivaban a progresar. A escapar del pozo. Aún respiraba merced a la asistencia del oxígeno. No sabía cuánto tiempo iba a estar con el respirador, ni cuánto tiempo mucho más iba a estar internado. No importaba», añadió el comunicador en otro segmento.

Luengo apuntó: » Y no obstante mi sueño era ese, tan simple. Regresar a caminar por mi sitio. Por mi vecindario. El que me vio nacer. Donde está mi familia, mis amigos. Son bastantes años exactamente en el mismo sitio. Varios amigos los que medramos juntos. Tras un par de semanas en restauración en mi casa es lo que hago. Les deseo contar mi felicidad.»

«Mi avance es retardado pero estable. Avanzo muy poco a poco. Pero avanzo. Siguiendo el régimen con la kinesióloga. Con perseverancia voy recuperándome. Comencé caminando muy despacio 5 minutos al día. El día de hoy, ahora logré caminar 15 minutos seguidos, me canso, si, pero sendero. Y eso es fantástico. Estoy feliz. Se los deseaba contar a que siempre y en todo momento son tan espléndidos conmigo y se preocuparon tanto. Gracias, gracias, gracias…. vamos por mucho más…. ph: @micalapegue«, expresó en forma de cierre.