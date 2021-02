El actor Luis Brandoni fue internado este martes tras dar positivo en el test de Covid-19. El artista de 80 años habló desde el Sanatorio Anchorena, en donde se encuentra bajo observación.

“Estoy bien”, aseguró Brandoni en diálogo con Fabián Doman por radio La red. Y explicó: “Ayer se desencadenó esto que no tenía previsto porque no tuve ningún síntoma, pero bueno, vino de esta manera sin los antecedentes que tiene todo el mundo. Ahora estoy internado, al menos por el día de hoy y parte de mañana, pero tengo la esperanza de volver a casa mañana”.

Sobre su cuadro de salud en los últimos días, el actor expresó que estuvo trabajando hasta hace un par de días ya que no tuvo síntomas. “Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas”, manifestó.

Luego explicó cómo tomó él la situación, y expresó que si fuera por él hubiera seguido trabajando. “Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando. No quiero suspender ninguna función de El acompañamiento, pero voy a tener que hacerlo por lo menos una semana”, comentó categórico el artista.

El productor Carlos Rottemberg anunció a través de Twitter el positivo de coronavirus del actor, así como también la suspensión temporaria de la obra que protagoniza. “Confirmado el resultado positivo de Luis Brandoni por Covid-19. Se suspende momentáneamente la temporada teatral de El acompañamiento hasta nuevo aviso”.