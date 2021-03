Luis Brandoni estuvo anoche como invitado en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América. Allí, recordó un insólito momento que vivió cuando sufrió un asalto a mano armada.

“Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo una paciente. Sonó timbre. La secretaria fue hasta la puerta. Entró un señor y se puso al lado mío. Me dijo: ‘Parate’. Y me mostró la chapa de policía. Me dijo: ‘Soy hincha tuyo’”, relató el actor.

Mientras el ladrón camuflado de policía le comentaba películas, de a poco mostró un “revolver, muy discreto y sereno”. “Sacó una cadena a una señora. Yo tenía un reloj que valía y me dijo: ‘Dame el Rolex’. Y antes de irse me empezó a decir diálogos de películas que sabía de memoria”, agregó Brandoni, que mucho antes de ser actor soñaba con ser centrofoward de River o cantor de Osvaldo Pugliese.

Luego, en el marco de un nuevo aniversario del último golpe militar, Brandoni contó su experiencia. “Me exilié en el 74 por una amenaza de la triple AAA, gobierno peronista”, aseguró.

“No estoy de acuerdo con que el 24 de marzo sea feriado. Decretaron también asueto el 2 de abril. El gobierno de Cristina Kirchner. Día que invadimos Malvinas. Una guerra que perdimos. El 24 de marzo es fecha de una dictadura atroz. Hacer días feriado, dos fechas tan luctuosas para la Argentina… Habría que dedicarla a que los chicos sepan que fuimos a una guerra inconcebible. De unos militares Fuimos a una guerra atroz”, reflexionó Brandoni.