Luis Juez arremetió hoy contra el Frente de Todos por la vacunación VIP y subrayó: «El Gobierno no tiene idea del daño que le causó a la fe pública y la esperanza de la gente el vacunatorio VIP«. En ese sentido, habló sobre el caso de la joven de 18 años, que milita con el ministro de Desarrollo y Hábitat, Jorge Ferraresi y señaló: ¿La culpa es de la chica o de la autoridad, del sinvergüenza, del atorrante que privilegió una criatura de 18 años por encima de un médico, de un bombero, de alguien de los equipos de asistencia».

Esta mañana en diálogo con Luis Majul en Radio Rivadavia, el diputado hizo hincapié en la falta de vacunas y se preguntó: «¿Por qué la Argentina no puede acceder al mercado de vacunas?». Lejos de quedarse callado, disparó: «Cualquier país con menos chequera que la nuestra está demostrando que puede acceder a un montón de vacunas» y resaltó: «¿Por qué se hacen los tontos si no estamos planteando ninguna genialidad?»

En esa línea apuntó contra las autoridades de gobierno y recalcó: «Cuando lo escucho al presidente, a la ministra (Carla Vizzotti) hablar con tanta ligereza, veo que no tienen idea del daño que causaron en la gente con los vacunatorios VIP». «La política no tomó debida nota lo que significa en el medio de la pandemia con la venida de la segunda ola, la angustia de la gente» por ver que su vacuna no llega.

Por otra parte, apuntó contra el oficialismo por la inseguridad y precisó: «El año pasado se liberaron a casi 4.500 presos». Por lo tanto, aseguró: «Si no fuese por la prensa y la rápida difusión, la lista se habría ampliado de manera enorme» y agregó: «Con el argumento de que iban a estar mejor en la calle que en la cárcel, se liberaron un montón de delincuentes peligrosos».

Para concluir, se refirió al caso de la profesional de Ramos Mejía que perdió la vida en manos de un motochorro y remarcó: «Mirá como termina la historia de esta pobre mujer. No es que murió esta psicóloga social, sino que esa familia no se recupera más» y recalcó: «No hay ninguna familia que se recupere de una tragedia así, podrán atenuar con el tiempo el dolor, pero recuperarse no se recuperan más».