Esta noche, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, rompió el silencio ante un medio nacional y se refirió al cruce que tuvo el pasado viernes con Alberto Fernández en el marco de la cumbre por los 30 años del Mercosur. Si bien el uruguayo aclaró que hay una “buena” relación con el jefe de Estado, ratificó su postura sobre que el bloque debe “abrirse al mundo”.

En declaraciones a Desde El Llano (TN), Lacalle Pou comenzó aclarando que la entrevista estaba “planificada” desde antes de la realización de la cumbre. Y sobre el desarrollo de la misma, lamentó que haya sido virtual porque “a veces las reuniones virtuales se hacen un poco más frías y más complejas” que en el “mano a mano”. Tras este preámbulo, se refirió a la posición que defendió ante sus pares del bloque.

“Lo que hizo el Uruguay el otro día fue simplemente, a través del Gobierno, plantear algo que hace mucho tiempo que se insiste, viendo al Mercosur desde la virtuosidad, desde las posibilidades que tiene en este mundo tan dinámico y moderno, y no viendo un Mercosur encerrado, que se protege”, explicó, y ratificó: “El gran desafío en este mundo moderno y con las características objetivas y positivas del Mercosur, es abrirse al mundo”. En esta línea, afirmó que “obviamente” va a “insistir formalmente” con su idea de apertura.

En lo que respecta a su relación con el presidente Fernández, Lacalle Pou aseguró que es “buena”. De hecho, recordó cuando estuvo reunido con él en Colonia en noviembre pasado. “Hemos estado reunidos con el presidente Alberto Fernández comiendo un asado aquí en Colonia, hemos ido a Brasil a reunirnos con (Jair) Bolsonaro”. “Sin perjuicio que son relaciones o reuniones informales y quedan ahí, se avanzan algunos temas, se masajean las relaciones y se va sirviendo la mesa que después se le da el tinte formal”, añadió.

Asimismo, mencionó que la postura uruguaya ante el Mercosur no fue algo sorpresivo, sino que, según explicó, “algunos días antes nosotros fuimos armando una declaración que aspirábamos fuera acompañada por los distintos países del Mercosur. Todos los países sabían, por contacto de nuestra Cancillería, que íbamos rumbo a hacer una declaración donde se hablara específicamente de la flexibilidad y que íbamos a hacer hincapié en eso”.

De todas formas, “no hubo declaración final de la reunión de presidentes, entre otras cosas, porque el punto 12 que traía la palabra ‘flexibilidad’ o ‘flexibilización’ no aceptó que así fuera”. Sobre este tópico, Lacalle Pou fue consultado sobre si esa palabra en cuestión había sido eliminada, justamente, por la Argentina. Ante ello, el mandatario se mostró cauto y contestó: “Tenemos mucho para construir de aquí en más. Yo hace muchos años me dediqué a construir y no a destruir. Pero cuando uno tiene una asociación que actúa por consenso, esa unidad y esa construcción tiene que extremarse en cada uno de nosotros”, reflexionó.

En esta misma línea, pronosticó: “Si no avanzamos, en los próximos diez años nos va a pasar el mundo por arriba. Si aguantamos diez años más, con la vertiginosidad que se la ha dado a estos tiempos, vamos a quedar congelados”. “Pero yo confío en el Mercosur, confío en que está llamado a ser quien suministre alimentos al mundo, en nuestros recursos humanos y formación, en absorber tecnología, en seguir convirtiéndonos en un lugar de un hub, de desarrollo, de investigación, de ser un imán para que mucha gente venga a vivir, desarrollarse y así exportar al mundo”, destacó.

Y volvió a insistir con la idea de que “más temprano que tarde, nos vamos a tener que dar cuenta todos que hay que abrirse”, porque “si podemos tener un Mercosur en donde haya velocidades distintas y avance, generaríamos una cierta tranquilidad y comodidad para movernos”. A su vez, “si al mismo tiempo le permitimos a distintos países avanzar con otros países, cosa que no generaría grandes traumas en el bloque, ese Mercosur se va a potenciar, ese Mercosur se va a nutrir”, auguró.

Y concluyó, apelando a sus pares del bloque, sosteniendo que “hay que perder ese temor a ser, no hay que tenerle temor a que el mundo va a ser mejor que nosotros. Hay que tener seguridad propia como bloque, que tenemos condiciones objetivas, que tenemos que fomentar las otras subjetivas e ir al mundo”, cerró Lacalle Pou.