Luis Naidenoff, senador formoseño y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, solicitó este jueves en el Senado una petición de prioridad para discutir un emprendimiento para “repudiar la opresión en Formosa” y a lo largo de su alegato cruzó a Regla Durango, miembro del senado del Frente de Todos y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer.

Naidenoff repudió la opresión ocurrida en su provincia y aseveró: “Se impide la independencia de transitar. La contestación de la Policía, por orden del poder político, fue tirar gases lacrimógenos, palos, balas de goma. la escuchaba a la miembro del senado Regla Durango rememorar la gesta de la mujer y poner en valor a las mujeres en pandemia”.

“ quisiese que la Banca de la Mujer, en tanto que es transversal, se realice que se encuentra en Formosa, por el hecho de que las primordiales víctimas de la opresión del gobierno en Formosa fueron las mujeres. Fueron las mujeres que defendieron a sus hijos y le pusieron un freno a los centros furtivos, que son centros de privación de la independencia”, manifestó el senador formoseño.

Entonces, la sesión en el Senado prosiguió con tensiones esenciales por exactamente el mismo tema puesto que José Mayans, senador formoseño del Frente de Todos, defendió al gobierno de Gildo Insfrán. En su alegato, estimó que las fuerzas policiales actuaron por el hecho de que la situación se había desbordado y los participantes de la manifestación pretendieron “abrasar la Casa de Gobierno”.

Por su parte, Mayans, que antes había sido diputado provincial en Formosa, elogió la política sanitaria llevada a cabo por el gobierno de esa provincia y la baja proporción de muertos que tiene hasta el día de hoy: “Es la demostración de que hay un plan que no debe lamentar una cantidad enorme de fallecidos. No es verdad que se haya limitado completamente la acción. Nos encontramos según con el derecho a peticionar y protestar, pero pacíficamente. Y hay conjuntos que no lo hicieron de esa forma”.