No puede pensar lo que está atravesando. Luis Ventura está en el ojo de la tormenta y en su peor instante ya hace numerosos meses, mucho más particularmente desde el momento en que murió Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre, gracias a una insuficiencia cardiaca. Tras contar cosas realmente fuertes de la familia, Dalma y Gianinna Maradona, eligieron mandarle cartas archivo para frenar todo lo mencionado.

Fue en “Los Ángeles de la Mañana2, donde charló de lo que sucede, pese a estar de vacaciones en la provincia de San Luis. Desde allí, le envió un mensaje a la periodista Mariana Brey. se ocupó de contar que el panelista de Alejandro Fantino no sabía que tenía que ver con 2 cartas archivo, lo que consideró, sin entrar en dudas, como una “estrategia lógica”, realizando tremer a todos.

“No me van a arruinar las vacaciones, no tienen plata y en Dubai, si no abonan, se les cae la baulera con todo cuanto tienen adentro. La gallina de los huevos de oro por el momento no está para ponerla, y eso las desespera. La culpa asimismo es mía por saberlo. Soy periodista, no puedo reportar ni denominar, por el momento”, disparó Luis Ventura sin filtros ni tapujos, dejando muy en claro lo que piensa sobre esto.

Cabe rememorar que días atrás, fue Gianinna Maradona la responsable de postear un muy duro mensaje en las historias de su cuenta de Instagram, comentando del hostigamiento que siente que está tolerando. “Si me suicido por todo cuanto están diciendo de mí, ¿quén es culpable de la resolución que tome por no soportar mucho más el hostigamiento incesante? ¿Absolutamente nadie, no? Pues jamás absolutamente nadie se encarga de nada. La primera cosa que se les viene a la cabeza lo sueltan y después les da lo mismo, es ‘su trabajo’”, disparó.

“Y si después se revela lo opuesto, da lo mismo. Si aguardan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mí, lamento decirles que no, que soy fuerte, que me doblan sus dedos acusaciones, pero no me tiran. El tiempo les va a probar de qué manera fueron las cosas. Confío, y más que nada confío en mi papá, que desde arriba me protege 24/7. Prosigan comentando, hasta entonces prosigo con mis sesiones de terapia para acomodarme. Agradezco que tengo la oportunidad de tener a alguien que me mantiene, pero no todos tienen ese acompañamiento, y creo que si no tendría un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos, mi familia, con el hostigamiento que siento desde el momento en que mi vida se dio vuelta, ahora me hubiera suicidado”, lanzó.