Con una gran trayectoria sobre sus hombros por su participación en diversos proyectos de Cris Morena, Luisana Lopilato se ha convertido en un ícono para toda una generación. A pesar de su popularidad, la actriz se ha tomado un descanso de la pantalla y se centró en su familia, cuestión que se puede observar en sus posteos en Instagram.

Al igual que varios de sus colegas, Lopilato reflexionó sobre la situación que se vive a nivel global por la pandemia y expresó: «En estos tiempos en los que podríamos sentirnos aislados, solos o demasiado lejos del lugar donde nos gustaría estar, es fácil perder la esperanza, pero me gustaría recordarles que cada día que pasa es un paso más cerca de lo que anhelamos».

«Cuando miro hacia atrás y visualizo todo lo que ha sucedido en el último año, me siento agradecida de estar acá. Agradezco poder compartir con todos ustedes fragmentos de mi vida y lograr crear cosas que traen alegría. Me siento agradecida de la gente que me rodea, y muy esperanzada por todo lo que está por venir», añadió la famosa mostrándose positiva a pesar de la preocupante situación sanitaria.

A modo de cierre, la famosa citó un fragmento de la Biblia que fue bien recibido por sus seguidores que le regalaron más de 80 mil “me gusta” y cientos e comentarios: «Estamos llegando allí. Podremos estar con las personas que amamos, podremos abrazarlas, besarlas. Estamos todos juntos en esto. Los quiero mucho».

En un posteo diferente, Luisana se refirió a su hijo, que tuvo algunos problemas de salud: «Date con mommy así lo llamamos. Nuestro momento favorito de la semana. Después de tantas cosas vividas, no puedo creer estar caminando al lado de él. Nuestro espacio a solas. Nadie nos mira, nadie nos escucha, solo nos reímos, hablamos y compartimos sueños que queremos cumplir juntos. Así es él: pura vida … pura pasión… puro amor (sic)».