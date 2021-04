Desde hace algunos meses, Nancy Duré se convirtió en una de las integrantes del polémico panel de «Los Ángeles de la Mañana«, programa conducido por Ángel de Brito. De esta manera, la angelita no duda en opinar sobre la vida pública de los famosos lo que la convirtió en una de las comunicadores con más seguidores en las redes sociales. Horas atrás, la intérprete recordó cuando Diego Maradona pidió su teléfono, cuando todas las «angelitas» hablaban de sus romances con famosos.

En uno de los fragmentos de «LAM», la comunicadora, que en 2020 se separó de Juan Abraham, recibió una pregunta al hueso por parte de Ángel de Brito. «¿Es cierto, Nancy Duré, que Maradona te tiró los perros?», le consultó el presentador de radio y televisión. En ese contexto, Nancy Duré dio detalles del hecho.

«No, yo te voy a contar cómo es. No, no me tiró onda. Sí es verdad que una vez yo estaba hablando de Maradona en un programa, y nunca hablando muy bien porque yo siempre lo criticaba por el tema de los hijos. Y cuando llegó el corte un colega me dijo que Maradona había estado viendo y que había mandado a pedir mi teléfono. Yo siempre entendí que era para putearme. El llamado nunca se produjo», dijo en primera instancia.

«Hace poco tiempo, me llama un amigo de Maradona y me dice que en realidad él me estaba viendo, dijo quién es esta morocha, conseguime el teléfono, él le consiguió el teléfono pero que después no se lo dio para no tener problemas con la pareja», agregó después Nancy Duré, quien recientemente se sumó al panel de «Los Ángeles de la mañana«.

Intrigada al respecto, Mariana Brey le preguntó: «¿Quién era la pareja de Diego Maradona en ese momento?». Sin filtro, Nancy Duré contestó: «Rocío Oliva. Si me hubiera llamado te hubieras enterado porque yo lo hubiera convencido de hacer una entrevista como hago siempre con todo el mundo que me llama, pero no hubiera pasado nada más».