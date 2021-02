La apuesta de Marcelo Gallardo era realizar un gran mercado de pases para comenzar de la mejor manera la temporada. Algo que los dirigentes se demoraron un poco en concretar, pero River en un abrir y cerrar de ojos ya se aseguró al menos tres caras nuevas dentro de su plantel. Sin embargo, esta noche no las podrá usar ante Estudiantes. Un rival duro que buscará recuperar su imagen tras realizar una presentación lamentable en la Copa Diego Maradona. Es por eso que vamos a repasar el historial entre ambos equipos.

Hay que señalar que las estadísticas comprenden todos los encuentros, ya sea dentro del marco nacional como así también en el plano internacional. Por lo tanto, si miramos el historial entre el Millonario y el Pincha podemos encontrar que se enfrentaron en 178 oportunidades. De las cuales, se desprende que River ganó en 97 partidos, mientras que Estudiantes se quedó con la victoria en 42 ocasiones. ¿Y los restantes cotejos? En 39 jornadas quedaron a mano porque supieron sacarse ventajas.

Por otro lado, la escuadra que dirige el Muñeco deberá hacer frente a un encuentro que se jugará en un duro escenario como lo es Estadio Jorge Luis Hirschi. Es cierto, por cuestiones de público conocimiento, no habrá gente, y esto ayuda de gran manera. Ya que los locales no contarán con la presencia de su gente para intimidar a los visitantes. Sin embargo, el Pincha no dejará que el Más Grande vuelva a la Capital Federal con los tres puntos. Porque buscará complicarlo de gran manera.

¿Cómo le fue a River cada vez que jugó de visitante? Aquí nuevamente hay que realizar una aclaración, los datos también comprenden partidos que Estudiantes afrontó en la cancha de Quilmes. En resumen, la Banda Roja vuelve a tener superioridad en este ámbito porque ganó 34 encuentros. Y el Pincha salió victorioso en 28 jornadas. Los restantes cotejos que quedaron en el tintero son 22, y corresponden a veces donde ninguno de los dos pudo quebrar la defensa del otro.

Por otro lado, la formación que presentará Gallardo esta noche guarda cierta similitud con la que utilizó en la Copa Argentina. Solo se producirá una variante, a causa de que hay grandes chances de que Nicolás De La Cruz recupere su lugar, el cual estuvo ocupado por Benjamín Rollheiser. Aunque no se descarta que el cuerpo técnico patee el tablero y decida respetarle el lugar al juvenil que viene de realizar una gran actuación frente a Defensores de Pronunciamiento.

El último partido en La Plata

River enfrentó a Estudiantes en la fecha 21 de la Superliga correspondiente a la temporada 19/20. Aquella noche, el Millonario ganó 2-0 gracias a los goles de Borré y Suárez.