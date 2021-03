Decidió charlar y por último rompió el silencio en «Intrusos«, el período que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en América televisión. Esto sucedió una vez que tanto como sus panelistas, hablaran del escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado, algo que no dejó indiferente a Marcelo Polino, de los mejores amigos de la rubia, y que comprender completamente sus misterios.

«Luciana afirma que hay un plan de Redrado de hacerla pasar por ida y mentirosa, en el momento en que de todos modos el que es de este modo es », manifestó entre los conductores. «Se culpan de lo mismo uno al otro», agregaron. «El asimismo la desea llevar a Tribunales pues afirma que le endosa una paternidad y lo ordena a ser padre frente a la sociedad, y no le corresponde», lanzó Evelyn Von Brocke.

«Luciana afirma que tiene muchas pruebas para enseñar en la justicia. Burlando charla de hostigamiento de , y afirma que tiene el correo donde la invita», disparó Paula Varela. «Las amistades de te comentan que estuvieron en Miami tres ocasiones, qué tal, beso en la frente, qué hermosa la niña y listo. Comentan que confunde esa situación…», volvió a manifestar la ex- de Fabián Doman, antes que presentasen la entrevista con Marcelo Polino.

«No me sorprendió generalmente, por ahí ciertas reacciones o ciertos estos sí, pero por norma general estas idas y vueltas, ¿de cuántos años vienen? sabía que se había rencontrado con Martín, se encontraba alerta de esa relación. Viajó y apareció nuevamente la ex-, pero no conozco la interna de eso. está como enojada, por supuesto, asombrada por todo cuanto pasó. Uno siempre y en todo momento a quien desea trata de acompañar mucho más que aconsejar, por el hecho de que son ya mayores los 2», aseveró.

«O sea para una miniserie, no sé lo que puede llegar a pasar. Aquí, hay una menor que lo conoce a Martín, que tiene vínculo, que si se corta y hace aparición no está bueno para ese niño. Es un vínculo de acercamiento, de visitas, un óptimo vínculo. no podría calificar el sentir de . Si compartiste diez años con un individuo pienso que hay que quedarse un tanto con lo bueno y bajar un cambio respecto a la pareja. Si por el momento no marcha como pareja, que tengan un óptimo vínculo esencialmente por los años compartidos. tengo la versión de Luciana y no engaña», sentenció Polino.