Si hay algo con lo que se lo caracteriza a Marcelo Polino es por no tener reparos al instante de decir lo que piensa. El reconocido periodista opina más que nada y todos sin ningún género de filtro y de ser preciso, le se opone a quien sea. Su ácido humor es una especide de marca personal.

En este momento, en su programa Polino Genuino, que sale al aire por Radio Mitre, el comunicador no se quedó mudo y expresó su bronca con un popular conductor argentino. ¿El fundamento? Desde tiempo atrás, el período radial no solo se puede percibir sino asimismo el público puede ver lo que sucede en el estudio por el hecho de que se transmite por la web de Mitre HD. Jorge Lanata sacó ciertos artefactos de la radio y esto logró reventar a Polino.

“Hemos entrado en guerra con un compañero de la radio“, apuntó. “Como tienen la posibilidad de ver salimos mal alumbrados, sin luz ¡En este momento nos van a conocer de qué manera verdaderamente somos!”, añadió leal a su estilo.

“Según me comunica la producción, el señor Jorge Lanata se llevó nuestras luces, y no nos importa el fundamento, lo único que nos importa es que no las disponemos mucho más”, explicó indignado. “¡Me da bronca! ¡ necesito mis luces! Me hubiese traído un velador de mi casa, pero me enteré en el momento en que entré aquí”, añadió pasándole factura al conductor de PPT.

No es la primera oportunidad que Polino emplea su espacio en la radio para expresar algo que le molesta o preocupa. Últimamente confesó que le tiene temor al coronavirus. “La realidad que estoy asustado. Es la primera oportunidad, en todo este tiempo, que al poseerlo tan próximo como que me asusta”, reconoció en el momento en que estaba comentando del contagio de Carmen Barbieri.