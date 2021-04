Como cada sábado, Andy Kusnetzoff regresó con «PH, tenemos la posibilidad de charlar» y consiguió una confesión inesperada de una parte de María Julia Oliván. La famosa comunicadora contó que fue vecina de una exfigura de Telefe y que la denunció por favorecer sonidos molestos en un espacio común del complejo de casas que compartieron anteriormente.

«Mi demanda fue de cobarde. Yo vivía adelante de Leo Montero, que hacía unas jodas salvajes, pero jamás le dije que lo denuncié. Lo mío fue algo re cobarde, pero había bastante lío. Entonces llamé a la cana. Jamás se lo dije a Leo, pero igual lo adoro», relató la periodista sobre el habitual conductor que estuvo al lado de Vero Lozano en Telefe.

Y prosiguió con su entretenido relato: «Yo supuse que era Leo por el hecho de que tenía una amiga que me buchoneó eso. Yo llamé a la policía, pero tocaban el timbre y no atendían. Entonces, mi pareja, mi compañero, agarró huevos de la heladera y comenzó a revolearlos. Los huevos no eran a Leo, era a gente de la celebración… Él ni se enteró que éramos nosotros».

Aparte de ser conocida por su tarea en los medios, Oliván asimismo emplea su popularidad para charlar sobre el fantasma autista tras el diagnóstico de su pequeño hijo. «Antonio a los 2 años y 11 meses. Con @marufunes y @lulividalautismo. 3 años y 6 meses tras el diagnóstico, armamos y rearmamos tácticas, equipos, terapias. Una y mil ocasiones. Pero jamás dejamos de jugar. De reírnos», con De buscar con los ojos la luna (eso nos llevó prácticamente 3 años)», aseguró en posteo reciente.

Para cerrar añadió: «Frecuentemente me enojé bastante por el hecho de que se manda mil macanas. Esas noches, si merecía, le solicité perdón y le expliqué por qué razón se encontraba inquieta o agotada. Silencio. Una observación y un beso. En este momento se muestran las expresiones. Qué emoción! Pero la base, el principio del cuento empezó con un voto de seguridad. Antonio sabe, Antonio comprende. Antonio merece una explicación por ese grito en demasía».