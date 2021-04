Mariana Brey siempre tuvo una relación cercana con la música desde sus inicios como periodista. Y en ese camino entrevistó a grandes figuras, entre ellos a Alejandro Sanz. Ahora, la panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló el momento en que el artista español intentó seducirla y ella lo rechazó.

Mientras Nancy Duré y todo el equipo comentaba acerca de cómo algunos artistas intentaban seducir a periodistas, Brey irrumpió con un recuerdo de hace algunos años. “A mí me pasó con Alejandro Sanz. Divino Alejandro. Fue en la época del mail. Le mandé un correo para estar en contacto. Creo que nunca me lo respondió”, comenzó contando.

“Estaba recién arrancando el noviazgo con Leo (Schmerkin, el papá de su hijo Luca). No me dio para hacerlo, pero después me arrepentí. Porque era una vez, no era para casarme e ir a España. Eso lo aprendí”, añadió.

El flechazo entre ambos habría comenzado durante una entrevista a solas. “Sanz en esa época estaba muy bajoneado, lo había dejado una mujer. Es medio ‘depre’, me encanta. Fue cuando vino a la Argentina a presentar un disco múltiple, hicimos un mano a mano. Como estaba bajoneado me daba una cosa de abrazarlo, pegamos una onda, me miró la boca, pero quedó ahí”, concluyó.

Recordemos que durante su participación en Cantando 2020, Brey había hablado de su romance con Andrés Calamaro. La periodista definió el affaire como un amor que, si bien no duro mucho, pasó de platónico a concretarse.