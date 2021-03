Todo se dirigía para el enorme debut de Mariana Fabbiani en el horario de la mañana por medio de la pantalla de Canal Trece. Y sucede que la rubia dio por finalizado «Mamushka«, el formato de juegos que salió a la luz en medio de una pandemia de coronavirus. Pero lo que todo era alegría, en este momento suma una cuota de preocupación, una vez que confirmaran la peor novedad: Christophe Krywonis tiene coronavirus.

De esta manera lo reafirmaron en «Los Ángeles de la Mañana», el período de Ángel de Brito. «Le mandamos un beso grande a Christophe, el cocinero que próximamente va a trabajar con en El Trece por el hecho de que termina de ofrecer positivo en Covid-19. Tenía algo de fiebre, pero ahora se siente bien, está activo y armando recetas para el software de Mariana Fabbiani», aseveró el conductor sobre la situación del cocinero.

Cabe rememorar que mismo se ocupó de contar que sería una parte del período de Mariana Fabbiani. «Tiempo de oficializar las cosas. Hace pocos días de una forma en relación a la situación, me ideé un escritorio antes de salir de vacaciones para formalizar mi presencia en el nuevo programa de @MandarinaTVok con Mariana Fabbiani en @eltreceoficial. Mi alegría es acorde al desafío», apuntó.

Nuestra conductora se había exhibido feliz de afrontar este nuevo emprendimiento en la citada señal. «Muchas merced a vos que estuviste ahí en todo momento y todos y cada uno de los días. Muchas gracias. Fue un exitación colosal realizar este programa en este año. Un programa que gocé llevar a cabo en un año tan particular, tan cuesta arriba, y tan bien difícil para todos. O sea un hasta próximamente, no es un adiós por el hecho de que en muy poquito nos marchamos a regresar a conseguir en un nuevo horario», mantuvo.

«Con un nuevo programa en un horario que amé llevar a cabo en este canal y que me dio muchas satisfacciones: estaré por la mañana, feliz, y quisiera que me acompañen. Le agradezco al canal por esta novedosa ocasión que me da, gracias por la seguridad. Asimismo le agradezco a todos y cada uno de los competidores que pasaron por el software, a los conocidos y a los no conocidos. Merced a todo el equipo de este canal que amo, y a mi equipo de producción de Mandarina. Nos marchamos todos juntos por la mañana. Cuídense bastante y nos observamos en el mes de marzo», manifestó la blonda.