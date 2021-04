Al igual que Florencia Peña, Mariana Fabbiani llevará adelante un nuevo programa a la mañana que competirá directamente con la comediante. Peña seguirá con “Flor de Equipo”, mientras que Fabbiani lo hará con su nueva apuesta “Lo de Mariana”. La presentadora ya empezó a hacer temblar a El Trece: “¡Están muy ansiosos!”. El nuevo ciclo de la actriz ya generó cambios en la grilla del canal. Le sacó su horario histórico al célebre programa de Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana”.

El magazine de la intérprete será producido por Mandarina Televisión, perteneciente a su marido, Mariano Chihade y tendrá el horario de las 11:30 a las 13 horas, desplazando así a De Brito a comenzar a las 9:30 horas. ¿Sentirá el morocho un importante descenso del rating? En este contexto, la producción compartió una filmación de Mariana para promocionar su nuevo proyecto.

“¿Ya llegaron? Ah, pero están muy ansiosos, estamos preparando todo, va a quedar espectacular pero falta todavía. Paciencia, paciencia”, expresa la blonda en su grabación. Y es que hay muchos que no hablan de otra cosa. Sin ir más lejos, Florencia fue al programa radial “Por si las moscas” y habló de la competencia que tendrá a partir del 12 de abril con Mariana Fabbiani. ¿Comenzará una batalla mediática o podrán convivir en paz?

“Creo que a partir de la llegada de Mariana sí vamos a hacer dos programas parecidos compitiendo en el mismo horario y va a ser más difícil. Cuando se fracasa en la tele el problema no es el ego sino que hay mucha gente que se queda sin laburo. Yo por eso espero que convivamos equitativamente los programas, no me interesa aplastar a la competencia”, arrancó la modelo, para después agregar: “Me doy cuenta de que hacemos un programa amoroso en el que tratamos de que la gente la pase bien y no esté tensa entre todo lo que pasa”.

En el final de su último ciclo, “Mamushka” la celebridad vaticinó que volvería mucho antes de lo que todos pensaban: “Muchas gracias a vos que estuviste ahí todo el tiempo y todos los días. Muchas gracias. Fue un placer enorme hacer este programa en este año. Un programa que disfruté hacer en un año tan especial, tan cuesta arriba, y tan difícil para todos. Esto es un hasta pronto, no es un adiós porque dentro de muy poquito nos vamos a volver a encontrar en un nuevo horario. Con un nuevo programa en un horario que amé hacer en este canal y que me dio muchas satisfacciones: voy a estar a la mañana, feliz, y espero que me acompañen”.