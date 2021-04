Días atrás, Marina Calabró criticó a Pampita y esta se desentendió de los dichos afirmando que no la conocía. “Me parece que nunca la vi en mi vida. Y si la vi, no la recuerdo. ¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala”, indicó la mujer de Roberto García Moritán.

Al ver esto, la panelista de Lanata sin filtro no se quedó callada y redobló la apuesta. “Ácidos somos con todos y nos bancamos que lo sean con nosotros, como cuando Pampita dice que no me conoce”, señaló en Hay que ver, el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas.

“Lo de ‘no compartimos novio’ es ‘¿qué concepto tiene Pampita de que las mujeres nos peleamos por los hombres?’. Más heteropatriarcal no se consigue”, remarcó. “Lo que sí me gustó de lo que me dijo fue ‘esta chica’. Me sacó como dos décadas. Te dicen ‘esta chica’ y te imaginás a una pibita que recién arranca, no una tremenda grandulona de 47 años como yo”, agregó entre risas.

“¡Ningunear a alguien que labura hace 30 años! Si nunca me vio o no tiene una referencia de quién soy, está un poquito desinformada, porque para bien o para mal, algo sabés de mí. Y más si te dedicás a la comunicación. ¡Yo conozco a todos sus panelistas desde el primero al último porque es mi laburo!”, expresó.