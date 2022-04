Marlen 15-2858-2183 - Escorts Argentinas

Marlen 15-2858-2183 – Hola bombon me presento soy escort del microcentro espero que estés listo para gozar de mi sensualidad y elegancia. Ahora que estamos en contacto espero poder verte y que juntos cumplamos todas las fantasías, jueguitos y placeres que tengas en mente. Soy una mujer perversa, dominante pero también domable, te ofrezco la mejor inversión en calidad y te prometo hacer de nuestro encuentro algo inolvidable. Te prometo que llegaré lo más sensual y elegante posible. Cuando me quieras conocer ten en cuenta que prefiero que me avises mínimo una hora antes para que pueda llegar impecable, puntual y entregarme completamente a ti.🥰👄 También realizo videollamadas.

Enviar WhatsApp

Videollamada

Marlen 15-2858-2183

Ella es una señorita que trabaja por su propia voluntad como chica de compañía y además es mayor de edad comprobable.