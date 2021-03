El nuevo combate mediático entre Luciana Salazar y Martín Redrado podría finalizar en la Justicia. El economista estudia al lado de su letrado, Fernando Burlando, comenzar acciones legales contra su ex- por “hostigamiento”.

En un mensaje enviado a Intrusos el letrado apuntó: “Luciana no supo ganarse el cariño de los hijos de Martín”. Acto seguido, Burlando anunció que “nos encontramos aprendiendo estos ‘asaltos sistemáticos’ de Luciana Salazar donde una obsesión para hallar una pareja permanente, y un padre, lo realiza víctima persistente a Martín Redrado de esta situación”.

Finalmente, el letrado expuso: “Si valoramos todos y cada uno de los recortes periodísticos de estos últimos años, comprendemos la existencia de este hostigamiento que denunciaremos”, concluyó.

Entonces, fue la periodista Gabriela Bentolila quien añadió mayores datos en las redes: “La demanda que Martín Redrado le empezaría a Luciana Salazar es porque en 2016 interpuso una cautelar a fin de que no se refiera a su historia privada y la de su familia por medio de ningún medio. Al divulgar los chats con el hijo de este, estaría transgrediendo la ley”.

En contestación, Luciana ha dicho: “Esa cautelar sobre su historia privada es falsa!!”, sentenció. Si bien entonces apuntó que tal cautelar a jamás le llegó. Minutos después, frente a una publicación de Ángel de Brito, Luciana arremetió: “Primero que ahí afirma privacidad de su familia, no de mi vida con , y caduco! Y su hija (Martina) por el momento no es individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta.

Después, el conductor de LAM escribió: “Afirma @FernandBurlando que podrían denunciar a @lulipop07 por hostigamiento y que ‘lo desea llevar a cabo partícipe de una paternidad que no le resulta propia’ a @martinredrado”. A eso que Luciana respondió contundente: “‘Podrian’ va a ser que no tienen forma de como probarlo. Pues si puedo probar el Hostigamiento de el para conmigo y no solo hostigamiento, varias cosas mucho más”, señaló Salazar.

“Si estudia es pues ni esta seguro. Sabe que si va a la justicia se le da vuelta la torta”, aseguró Luli.