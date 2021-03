La polémica entre Martín Redrado y Luciana Salazar está llegando a su punto máximo. Este miércoles, se conoció que el economista tomará una fuerte acción contra la modelo. Y ahora decidió romper el silencio para dar su versión sobre la conflictiva relación con la mamá de Matilda.

“Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto”, afirmó el expresidente del Banco Central a través de mensajes al programa Intrusos (América)

“Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso. No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado”, declaró Redrado sobre la escalada mediática de la guerra que planteó Salazar.

La polémica dupla parecía haber terminado con su historial de batallas y haber llegado a buen destino con una aparente reconciliación durante un viaje a Estados Unidos. Sin embargo, unos días después se filtraron imágenes de Redrado con otra mujer en Miami y Luciana estalló de furia.

Luego, la modelo filtró un audio para demostrar que estaban en pareja y que según ella, la reconciliación era un hecho concreto. A partir de este momento, entró en acción Fernando Brulando, abogado del economista. “Todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático”, señaló el letrado.