Como si Boca no tuviera suficiente problemas, ahora se suma una interna tremenda de la barrabrava más conocida como “La 12″. En la madrugada, una bandera fue colgada en la puerta del club y tuvo un fuerte aviso a toda la directiva. “Está cambiando el club, falta la barra (dirigentes no se metan)”, escribieron en el trapo que apareció en complejo Pedro Pompilio.

El hecho está relacionado con la disputa por el poder de los violentos xeneizes. El último antecedente se dio hace algunos días, cuando 50 integrantes de la facción de Lomas de Zamora liderados por Walter Coronel fueron a buscar a Rafael Di Zeo al club que la familia de Mauro Martín tiene en Villa Luro.

Sin embargo, la lucha nunca llegó a librarse debido a un llamado que alertó a los actuales cabecillas de La 12: abortaron el viaje y se comunicaron con la Policía para que se hiciera presente en el lugar del conflicto. “Me enteré una hora y pico pasado lo que pasó pero es más lo menos lo que se dice”, reconoció Di Zeo, y relató que “yo estaba en La Plata y me fueron a buscar a Villa Luro”.

“Si me querían buscar, estaban medio equivocados. No hay una interna. Mientras Mauro Martín y yo estemos bien, no va a haber interna. Y no estamos bien: estamos muy bien. Mejor que nunca”, aseguró el barra. Lo cierto es que a Boca le sale otro problema y este puede ser el más complejo de resolver.