Anoche no fue una buena noche para Andrea Rincón en MasterChef Celebrity. Porque, si bien comenzó la jornada con ventaja, terminó indignada y a pura denuncia.

Con la presión de estar demasiado cerca de la eliminación, los participantes del “jueves de última chance” entraron al estudio del programa y se encontraron un decorado de playa. La idea era cocinar platos para degustar a la orilla del mar.

Todos tendrían que hacer dos preparaciones, menos aquel que demostrara su destreza para el tejo. ¿Quién fue la ganadora? Rincón. “Yo creí que el premio iba a ser ir directo al balcón”, dijo ofuscada.

Después de pasar por el mercado con poca fortuna, al igual que la mayoría de sus compañeros, la actriz encaró lo que ella entendió como una propuesta infalible.

“Lo que llamás ‘salsa agridulce’, la de morrón y ají es una mezcla extraña, yo no la llamaría salsa porque no es líquida”, instruyó a la participante Germán Martitegui. Ni bien tuvo la palabra, Rincón explotó: “El otro con un melón los deslumbró a a todos, y yo tengo que hacer malabares para sacarles una sonrisa. Estoy un poco enojada, la sensación que tengo es que no miden a todos con la misma vara. No me voy a poner en policía a señalar qué o a quién, y mucho menos a mis compañeros porque les tengo aprecio a todos”.

La insistencia logró sacar de las casillas a Donato de Santis, hasta ahora el único que intentaba llevar tranquilidad: “La vara es la misma para todos, no digas eso, no pongas eso delante porque vas a perder todo el entusiasmo”.

Con la voz entrecortada por el llanto, Andrea completó: “Siento que con mis platos son más severos que con los demás, tengo la necesidad de decir lo que me pasa. No creo que mis platos sean perfectos pero no me perdonan una. Si mañana me voy, lo dije antes de irme”.