Luego de una gala de eliminación, donde Flavia Palmiero tuvo que abandonar el certamen, este lunes los participantes de Masterchef Celebrity tuvieron un nuevo desafío: el muro. Los participantes debían cocinar de a duplas dos platos exactamente iguales, pero con una pared entre ellos. Además, sólo uno de los integrantes de cada dupla tendría la receta y, por ende, debía darle las indicaciones a su compañero.

Las suplas quedaron conformadas por María O’Donell y Claudia Fontán, Alex Caniggia y Dani La Chepi, y Candela Vetrano y Andrea Rincón.

Los participantes comenzaron el desafío y se vivieron varios momentos de tensión. Uno de ellos fue cuando el hermano de Charlotte necesitó una cacerola para una de sus preparaciones. En el momento en el que Germán Martitegui fue a buscarla para ayudarlo, se dieron cuenta que no estaba disponible y que la estaba usando la ex Casi Ángeles. “La voy a usar, perdón”, respondió la actriz. “¿Sabés qué…?”, le respondió El Emperador, al tiempo en el que le levantaba el dedo mayor en clara señal de insulto. “Ahora la voy a eliminar, próximo domingo arafue”, disparó. Pero ese no fue el único momento incómodo de la noche, ya que al no poder tener contacto visual entre ellos, las duplas debían alzar la voz en varias oportunidades.

Cuando la prueba llegaron a su fin, el jurado integrado por Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis los invitó a pasar al frente para determinar quién sería la única pareja que pasaría al miércoles de beneficios. En primer lugar, determinaron que Álex y La Chepi no estuvieron a la altura y fueron los primeros en obtener el delantal gris. De esta forma, el boleto ganador quedaría entre María y La Gunda, y Candela y Andrea. Finalmente, los chefs decidieron que fuera la pareja comandada por la periodista quien obtuviera el mejor lugar.