Ayer de noche fue la gala de los más destacados de la semana en Masterchef Celebrity. Ocho competidores debían entrar a las medallas y eludir caer en la primera gala de supresión del próximo domingo. Sol Pérez y Gastón Dalmau fueron, para el jurado, la peor dupla y en comunidades reventaron los memes.

Los participantes han quedado emparejados en 4 duplas: la periodista María O’Donnell y el artista Juanse; la conductora Sol Pérez y el actor Gastón Dalmau; las actrices Georgina Barbarossa y Candela Vetrano y la conductora Flavia Palmiero con la influencer Dani La Chepi.

Juanse y María O´Donnell, y Flavia Palmiero y Dani La Chepi, consiguieron un resultado mediocre para el jurado. No obstante, la pareja mucho más floja de la noche fueron Sol y Gastón.

“La dupla que el día de hoy logró los peores platos es Gastón y Sol”, anunció Donato de Santis. El ex- Prácticamente Ángeles fue fuertemente criticado por Germán Martitegui, Damián Betular y de Santis, no obstante eligieron salvarlo, con lo que la conductora pasó directo a la primera gala de supresión del próximo domingo. Delantal negro para .

“Es bastante sorpresivo, no me lo aguardaba. Pienso que quizás realizar la torta con todo el primero de los días logró que para el segundo plato aguarden un montón de mí. Es cierto que le hacía falta un poquito de gusto, pero bueno, no me lo aguardaba”, manifestó la rubia que consideró “injusto” pasar a la gala de supresión.

En las comunidades reventaron los memes por la conductora y el actor.