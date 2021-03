En el programa del miércoles de “MasterChef Celebrity 2”, los competidores debían formar parejas para realizar dos platos de pastas. Ellos debían ponerse de acuerdo para lograr el mismo sabor y presentación. María O’Donnell y el Loco Montenegro conformaban el primer grupo, mientras que Dani La Chepi y Daniel Aráoz se juntaron en el segundo. Gastón Dalmau y Fernando Carlos, quienes integraban el tercero, quisieron innovar, pero no resultó como esperaban. Ambos optaron por armar unos sorrentinos de queso azul.

El relleno contaba con ricota, nueces y pera con salsa de manteca y salvia. El exintegrante de “Casi Ángeles” se animó a pasar al frente antes que su compañero. El jurado se sorprendió por la elección de la fruta, la cual fue elegida por los participantes como el ingrediente estrella. “Le siento un sabor demasiado dulzón”, observó Donato de Santis. El artista reconoció que debería haber utilizado un alimento más salado para contrarrestar ese gusto.

“La manteca está demasiado aguada. La pasta salió bastante bien, pero no cierra el sabor”, agregó el italiano. Damián Betular le dio la razón y manifestó: “Es como si fuera a un restaurante, me pidiera la receta exótica y, cuando me la traen, no hay pera, salvia, ni nada. Lo tengo que devolver”. Dalmau se lamentó, dado que pensaba que al pastelero le iba a agradar lo dulce.

Más tarde, Fernando se acercó para mostrar la imitación de su platillo. Sin siquiera haberlo probado, a Germán Martitegui no le gustó la elección del recipiente. “¿Por qué este plato? Le falta un helado arriba”, bromeó, dando a entender que parecía un postre. “Para mí es una aberración”, continuó el cocinero. Al degustarlo, se sirvió dos porciones, por lo cual Santiago del Moro creyó que era una buena señal.

“No, es que estoy buscando el relleno”, explicó el chef, quien le quitó las esperanzas al equipo. “Estoy viendo si es crema americana o vainilla”, volvió a burlarse. Finalmente, Martitegui opinó que la pera no había sido la mejor opción. “Me encanta empujar a la gente a que sea creativa, pero este es uno de los riesgos”, admitió. El periodista se terminó lamentando: “Deberíamos haber ido a lo seguro”.