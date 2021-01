Este viernes, en Polémica en el Bar Chiche Gelblung aseguró que alguna vez una mujer hizo dormir a Matías Alé en la cucha del perrro.

“Lo que pasa es que ella era fanática de los perros. Y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían. Igual, ya éramos grandes”, dijo Matías sin querer revelar nombre de la chica en cuestión.

“¡Él dormía en la cucha del perro!”, reiteró enfático Gelblung, dejando en claro que la situación era inaceptable. “Dos noches, nada más, Chiche. No la pasé tan mal: hacíamos cucharita con el perro. Uno por amor hace cualquier cosa”.

Finalmente, Chiche no dudó en destapar que la mujer en cuestión fue Silvina Escudero, quien cuando se puso de novia con Alé allá por el 2009 todavía vivía con sus padres.

Risueño, Alé confesó que le ponían una sabanita en el lavadero, dónde dormía la mascota. También dijo que podía ser que hubiera dormido un poco más de dos días en esas circunstancias. El motivo: “Porque en un cuarto estaba Vanina (Escudero), en el otro estaba Silvina y abajo estaban los perros. Los padres no la dejaban dormir conmigo. Y, como yo no me quería ir hasta mi casa, me quedaba ahí”, explicó Alé frente a la sorpresa de sus compañeros.

El actor hasta le recomendó a las parejas que usaran la cucha de sus mascotas en lugar de irse a otro lado luego de una pelea, por ejemplo. Matías hasta llegó a contar que cuando el perro quería ir a hacer sus necesidades, lo llamaba con el hocico para que él le abriera la puerta del patio.