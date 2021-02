Cinthia Fernández y Matías Defederico suman otro capítulo a su polémica disputa mediática. En un nuevo combate, la panelista de Los Ángeles de la Mañana acusó en las comunidades al ex- futbolista de no asistirla con los costos de los útiles institucionales de sus tres hijas.

“Al irresponsable del padre de mis hijas: las niñas no tienen la posibilidad de aguardar los libros se adquieren en este momento. En consecuencia si te puedes ir de vacaciones, puedes abonar inmediatamente los 17 libros”, disparó en su primer posteo en Twitter.

Además de esto, logró referencia a una situación particularmente que vivió con el futbolista: “No respondí inmediatamente cuánto son los libros por el hecho de que no sé el valor de ahí que entonces conteste el valor del total cuando los adquirí y a eso le sumé los uniformes, útiles y libros que no pagó el año pasado (ah y amado te perdone los del primer año)”, continuó. Entonces completó: “Conque si te quedó algo que te debo aclarar pública y privadamente, te puedo continuar atendiendo y cerrando el @orto (sic), caradura”.

“Aprendé a ser padre, aprendé a tener preferencias y el día que pagues tus obligaciones, no te juzgaré por el hecho de que te vayas de vacaciones. Mis hijas no aguardan ni para comer, ni para pertrecharse para el instituto, pero relajado vaguito que mamá siempre y en todo momento está”, publicó.

Al leer las consecuencias mediáticas de las acusaciones, Defederico salió a defenderse por medio de su cuenta de Twitter y publicó unas screenshots de las diálogos privadas que sostuvo con la madre de sus hijas. “Miércoles 27 de enero mientras que proseguía en el conjunto del jardín, leí eso y me puse predisposición de … Los libros para las niñas. No tuve contestación”, escribió el ex- jugador.

En la charla, le pregunta qué precisan, pero no le responde. Después, le dice que tiene una vivienda para rentar en Pinamar. La mediática le responde que no, pues todos y cada uno de los que iban a la Costa se contagiaban de coronavirus.

En otra mensaje, Matías explicó que jamás se negó a depositarle el dinero a fin de que sus hijas tuviesen los libros para la escuela. “Miércoles 10 de febrero… Recibo contestación de que estaban los libros… Mi contestación fue con el depósito del próximo mes (marzo), jamás dije ‘no puedo’”, apuntó.