La mujer, de 23 años, asimismo acuchilló a entre los mellizos recién nacidos y convivió 4 días con los cadáveres. El macabro hecho ocurrió en los Estados unidos.

Una aberrante situación se vivió en la localidad de Novedosa York, donde una mujer de 23 años mató a sus mellizos recién nacidos con desinfectante en la mamadera y agua hirviendo, por el hecho de que según la asesina los «bebés no la dejaban reposar”, mientras, la justicia confirmó que la criminal, que encara 2 cargos de asesinato en primer y segundo nivel, estuvo 4 días con los cuerpos de las criaturas.

La policía de Novedosa York inspecciona el homicidio de mellizos recién nacidos en el vecindario de Queens y por el delito, detuvieron a su madre, Danezja Kilpatrick, que fue acusada de envenenarlos, tirarles agua hirviendo y apuñalar a uno. Además de esto, la fiscalía fiscal de Queens descubrió que la mujer de 23 años continuó 4 días al lado de los cuerpos.

Medios locales anunciaron ciertos datos del horrendo delito en el que Kilpatrick primero puso desinfectante para pisos en sus mamaderas para envenenarlos. Entonces, los llevó a la bañera y les tiró agua hirviendo encima.

Entonces su hija Dakota, de 46 días, dejó de desplazarse. Kilpatrick envolvió su cuerpo en una manta rosa y la puso en una bolsa de consorcio que ocultó bajo la pileta de la cocina.

Dallas, el varón, fue encontrado acostado boca abajo en un moisés, con un cuchillo en la parte de atrás de su cuello y tapado con una manta, según el expediente judicial.

La mujer, madre soltera, declaró a la policía tras ser detenida que “los bebés no la dejaban reposar”. “Me rendí y dejé de preocuparme. No me importaban los bebés, de ahí que los envenené”, ha dicho Kilpatrick, según el períodico New York Daily News.

Podemos destacar, que fue una prima quien informó a la policía el jueves 22 de abril al tener miedo por la salud de los chicos, tras una charla telefónica que la dejó preocupada.

La hermana de Kilpatrick, Quanteya, la visitó y asimismo apreció algo extraño: “Solamente entré, supe que algo se encontraba mal”, ha dicho Quanteya, de 39 años, según el períodico Daily News. “Algo me daba malas vibras… No había ropa de bebé, ni mamaderas . Me mencionó que los chicos estaban con su padre“.

Todo parecía ser amor y alegría en la vivienda (Fb).

A su llegada, la policía descubrió a 2 bebés “inconscientes y sin contestación”. “Los servicios de urgencias los declararon fallecidos en el sitio”, ha dicho un representante.

“Este es un caso trágico y desgarrador”, ha dicho la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. “2 bebés están fallecidos y su madre fue acusada de realizar lo impensable. Este debería ser un instante de alegría para esta familia. En cambio, los familiares de los bebés están de luto por las muertes”, añadió.

La situacion provocó una fuerte convulsión en el vecindario. “Eran bebés inocentes. No se lo merecían“, ha dicho Nicole Bickett, vecina y madre de tres hijos.

Kilpatrick fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer y segundo nivel. Según el canal CBS, la mujer tenía un largo historial de inconvenientes siquiátricos.