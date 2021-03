‘Primer tiempo’, el último libro del expresidente Mauricio Macri, está impactando con fuerza en el establishment político y económico por sus durísimas declaraciones que apuntan no solo a dirigentes del kirchnerismo, sino también a empresarios, jueces, figuras eclesiásticas y actores de la sociedad civil. Incluso dispara munición gruesa contra algunos dueños de los medios de comunicación, especialmente contra un mendocino: Daniel Vila.

La relación entre el líder del PRO y el empresario cuyano, propietario de varias compañías como Grupo América y Supercanal Arlink, fue bastante tensa, especialmente en el último año de la presidencia de Macri, cuando Vila jugó bastante fuerte en favor del entonces candidato Alberto Fernández al denunciar “presiones” del gobierno de Cambiemos.

En el programa +Voces, del canal LN+, el periodista Pablo Rossi leyó un fragmento de ‘Primer tiempo’ en el que Macri vincula a Vila con el controvertido ‘círculo rojo’, un grupo informal compuesto por los empresarios más poderosos de la Argentina: “En las empresas de comunicación y en los medios, existen diferentes tipos de empresarios. No son todos iguales. A veces, los que acusan de lobby a los demás son peores que los supuestos lobbistas. Un ejemplo de este tipo de conductas es Daniel Vila, uno de los más complicados en el rubro“.

Daniel Vila.

“Vila es el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo. ¿Cómo no reaccionar cuando alguien se queda con una frecuencia sin pagar, no la devuelve a los argentinos -que son sus dueños- y encima termina interponiendo un recurso de amparo ante un juez para no pagar una deuda cercana a los 500 millones de dólares?”, añadió.

El expresidente se refiere a las escandalosas declaraciones que Vila brindó en septiembre del 2019 en el programa Animales sueltos, de su canal América, en donde denunció que el entonces gobierno de Cambiemos lo presionó en 2017 para que entregara al Estado las frecuencias radioeléctricas correspondientes a Supercanal Arlink, aunque en su momento desde Casa Rosada recordaron que la empresa nunca había pagado la adjudicación. De todos modos, ambas partes firmaron un acuerdo para que Arlink desistiera de la medida cautelar y quedara liberado el espectro.

Más allá de las críticas a Vila, Macri emitió comentarios más fuertes contra el accionista y editor del diario Perfil, Jorge Fontevecchia: “Otra situación para destacar fue la relación que mantuvimos con Jorge Fontevecchia. A través de sus medios, Fontevecchia siempre mantuvo una obsesión perversa con mi familia y conmigo, en particular desde mi ingreso a la política. Su ego suele estar muy por encima de sus capacidades“, leyó Rossi.