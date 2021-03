En su primera entrevista en vivo luego de más de cinco años, el expresidente Mauricio Macri lanzó enfáticas críticas contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, a la vez que reconoció como uno de sus errores haber facilitado el retorno del kirchnerismo al poder.

Macri participó en una extensa conversación en el programa +Voces, del canal LN+, en donde confesó que se “cuestiona mucha” su responsabilidad por la victoria del Frente de Todos en las elecciones del 2019: “Me cuestiono mucho, especialmente en este último año y tres meses, qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás, porque para mí era muy obvio que eso iba a traer más pobreza y destrucción a los argentinos”.

“Entiendo lo que piensan y trato de buscar una explicación que plasmo en el libro (‘Primer tiempo’). Dí todo lo que pude y pido disculpas todos los días por muchas cosas”, añadió.

De todos modos, Macri rechazó las acusaciones sobre su implicancia en la profundización de la grieta política en la sociedad argentina: “Es una superficialidad, porque la grieta son valores, no son personas. ¿Cómo uno puede sentarse a dialogar con alguien que piensa que hay que soltar a los delincuentes? No entiendo cómo uno puede negociar sobre esas bases”.

“El Instituto Patria es la grieta, que no quiere una sociedad que trabaje dentro de la Constitución nacional. Hoy tenemos un kirchnerismo que ha secuestrado el peronismo desde hace casi 20 años y tiene la decisión de romper el sistema”, resaltó.

El expresidente también hizo referencia a una elocuente frase en su libro que trata a la vicepresidenta como una persona que ‘no está bien’: “No tiene contacto con la realidad y genera su verdad que repite con una fuerza y un liderazgo que logra que un porcentaje de la sociedad termine creyéndole, como sucede con el cinismo del lawfare”.

En ese sentido, al ser consultado sobre la relación entre la líder del Frente de Todos y el actual mandatario argentino, Macri fue categórico: “La que manda es Cristina Fernández, sin ninguna duda. A Alberto no lo sabría definir, pero sé que Argentina está sin rumbo y sin conducción. No tenemos política exterior ni económica, y no tenemos un mensaje claro de qué es lo que quiere este Gobierno que ya está en crisis”.

Si bien sus cuestionamientos hacia el binomio presidencial fueron importantes, el referente de Juntos por el Cambio le dedicó un párrafo crítico al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: “El acuerdo posible que planteamos en nuestro gobierno, fue un espejismo. Hubo un sector del peronismo con Massa a la cabeza que nos hizo creer que podíamos acordar, pero quedó claro que seguían gobernados por la facción kirchnerista, al igual que los gobernadores peronistas”, con excepción del mandatario cordobés Juan Schiaretti, quien a su criterio “se mantuvo aparte”.

“En el discurso decían que querían acordar con políticas de integración, transparencia y modernización, pero cuando llegó el momento de la verdad, estaban avalando al kirchnerismo”, reiteró.