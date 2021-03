En las últimas horas, Maximiliano Guerra compartió una sucesión de mensajes en su cuenta de Twitter que produjeron un enorme revuelo. El ex- bailarín del Teatro Colón se mostró contra el lenguaje inclusivo (asimismo popular como no binario, no sexista o lenguaje incluyente) y los navegantes le dejaron mensajes de todo género.

“Fui a una oficina a efectuar un trámite, en el vidrio había un letrero que afirmaba: “Todes les abuelites van a ser atendides pronte (¿lenguaje inclusivo?). No me agradó y empecé a charlar con lengua de señales, evidente, no me comprendían. Llamaron a otra usada, tampoco comprendía nada”, empezó la historia que Guerra contestó de otro muro.

“Saqué mi tablet y escribí en BRAILE. Menos. Entonces charlé: -Perdone señorita pero eso es inclusión. Poder comprender LENGUA de señales, comprender BRAILE, tener rampas para sillas de ruedas, alguien para contribuir a personas con muletas, bastones. Mientras que charlaba, otra usada fue y tenuemente sacó el cartelito. Eso es inclusión”, continuó.

“Lamento si varios de no están en concordancia, pero el idioma español es tan rico que no merece esta payasada. * lo copié, si pensás igual, hace lo mismo”, cerró y escribió en mayúsculas “sí a la auténtica inclusión“.

Hubo quienes se presentaron a favor y defendieron su posición. “Tampoco se ponen en el sitio de la multitud que tiene dislexia, si de por si acaso les cuesta leer el español habitual no me deseo imaginar lo que les puede valer leer con la Y también o X”, “Increíble, felicidades. Además de esto, deben comprender que la multitud mayor no comprende, ni tiene por qué razón llevar a cabo el ahínco de estudiar una humillación obligada del idioma”, redactaron ciertos.

Por el otro, estuvieron quienes se burlaron de . “Necesito que te grabes comentando en lengua de señales o leas en braille. Tal y como si supieses…”, “Tiene un año el chiste, ni el Rincón del haragán se animó a tanto”, “Primera oportunidad que veo un bailarín que sabe Braille”, “Semeja que Maxi Guerra inventó la tablet braille. Es tan desinformado y bárbaro que ni sabe engañar”, son varios de los mensajes que se tienen la posibilidad de leer sobre el tema en la comunidad del pájaro.