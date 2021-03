El Nueve vive una exclusiva etapa. Es que el canal de aire relanzó su programación completamente en el mes de marzo para ofrecerle riña a América televisión, Telefe y El Trece. De esta manera, Edith Hermida fue entre las figuras favorecidas con los nuevos cambios que dictaminaron las autoridades de la señal. Es que la histórica panelista de “Bendita” comenzará próximamente con su nuevo programa en El Nueve. En la antesala a su primer programa, la intérprete dialogó con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, donde sorprendió a todos con sus expresiones.

Es que la comunicadora recordó en el momento en que besó a Beto Casella, conductor de «Bendita», en el contexto de una ficción donde los dos coincidieron. « besé a Osvaldo Laport y a Beto Casella, en la novela esa que escribió Beto que logró todo . Beto besa mejor por el hecho de que con Osvaldo se encontraba nerviosísima. Con Beto tengo mucho más seguridad”, manifestó primeramente.

En el momento de equiparar a Osvaldo Laport con Beto Casella, Edith Hermida fue contundente. «Laport es un actor enserio. No por decir que Beto no es actor. Ese día se encontraba nerviosísima , entonces no lo gocé tanto. El tipo besó a Luisa Kuliok y a Grecia Colmenares», manifestó. No obstante, la periodista no vaciló en elogiar a su compañero: «Beto es muy cariñoso. Me agradó de qué forma me agarró. Me puso la mano, como que me agarró de la nuca y me agradó».

«Lo vi al beso y digo ´mira que bien que lo hicimos´ pero en ese instante estábamos los 2 alterados. Salió bien y fluyó», añadió entonces Edith Hermida, quien comenzará en la conducción de su programa por El Nueve el lunes próximo 15 de marzo, a las 15 horas. El período va a tener una hora de duración y va a estar acompañada por Mica Viciconte, Claudio el Turco García, «Mamá Albañil» y «La Muchacha de Fuego».

Últimamente, el gerente de programación de El Nueve, Diego Toni, dio mucho más datos de la novedosa programación de la señal: «Por la noche, tras ‘Bendita’ comienza ‘La hora precisa’ al lado de Teté y Boy Olmi, pensamos que tienen un producto lindísimo y se sostiene bastante en la historia y el juego. Claudio Villaruel juntó a una parte del elenco de ‘Sin codificar’ y van a tener un programa para cerrar el domingo a las 23 hs con el repaso de la semana hecho con humor. Entre los primeros cambios es que se integra Edith a la tarde de 15 a 16 con entretenimientos. Nos encontramos apostando a gente mucho más joven para comenzar a ofrecer novedosas ocasiones, no es solo cuestión de nombres. Las señales dedicadas a novedades tomaron fuerza y la multitud los busca. En los últimos tiempos y mucho más aún con la pandemia se redujo obligadamente el espectáculo. La televisión acompaña y lo va a proseguir realizando; fue un año bien difícil con mucha información y pienso que poco a poco se marcha a regresar a divertir y a acompañar al espectador», descubrió.