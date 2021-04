Gastón Dalmau pertence a los competidores mucho más estimados de la presente edición de «MasterChef Celebrity 2». Es que el exprotagonista de «Prácticamente Ángeles» se ganó al público merced a su carisma y su facilidad al aire. No obstante, la vida del artista no fue siempre y en todo momento triunfadora. A lo largo de la gala de el día de hoy del reality de cocina de Telefe, Gastón se animó a abrir su corazón y a relatar el martirio que vivió de chaval con una dañina patología que lo tuvo a maltraer.

Todo empezó después de que los conocidos tuviesen que efectuar alfajores habituales de múltiples zonas del país. Dalmau, quien se resaltó por efectuar unos alfajores marplatenses que agradaron bastante en el jurado, acabó sensibilizado después de una lluvia de encomios: «A los tres años me agarró una patología dificultosa y eso logró que mi vida sea ofrecerle hacia adelante. Lucharla y gozar”, precisó el actor, contando la causa de sus lágrimas.

Pensando en lo que fue la gala de última opción de este jueves, Dani La Chepi fue la participante salvada por el jurado. Más allá de que Dalmau la rompió cocinando alfajores marplatenses, el actor deberá decir que se encuentra en la gala de supresión del próximo domingo. Entre otros muchos, Gastón va a deber desafiar a Alex Caniggia y Georgina Barbarrosa, quiénes se vienen resaltando en el software. Por ahora, el artista se tiene fe.

Pensando en el inminente final de la rivalidad, el último eliminado Fernando Carlos habló últimamente con el software radial «Por si acaso las moscas». «Quisiese haberme quedado mucho más en @MasterChefAR. El saldo es súper positivo y estoy aguardando el repechaje para regresar. El tiempo es el primordial enemigo, el mercado es esencial dependiendo de la receta pero el reloj avanza y no llegás», precisó el periodista, quien tuvo un paso mucho más que aceptable por el certamen gastronómico mucho más popular del país.

«Siempre y en todo momento tomé bien las devoluciones del jurado, tanto las mías como las del resto; es el más destacable curso de cocina que puedes tomar. Varios en redes me remarcaron que a mi no me dejaban pasar una y en este momento viéndolo a la distancia lo veo un tanto de esta manera», añadió Fernando Carlos, tirándole un palito a los pertenecientes del jurado. Después de bastante esfuerzo en el certamen de cocina, el experiodista de ESPN quedó eliminado el pasado domingo en la gala de supresión.