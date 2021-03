Hace algunas semanas, More Rial recibió una fuerte acusación por la parte de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana, entre las que estaba Andrea Taboada, Mariana Brey, Cinthia Fernández y Nancy Duré, quienes aseguraron que la joven había efectuado una celebración que no cumpliría con todos y cada uno de los protocolos. Lejos de ofrecerle relevancia, en este momento la mediática descubrió que está organizando otro festejo de cumpleaños: «¿Me asisten?».

En aquel instante, Taboada, quien estaba sustituyendo a Ángel de Brito en la conducción, fue muy, muy dura con Morocha. En ese contexto, la periodista disparó: «Es una enorme… iba a decir una mala expresiones. Es una enorme ofensa. Están todos sin barbijo, sin cuidados. Un sinnúmero de gente sin distancia, gente que no es de una burbuja del teatro, por poner un ejemplo».

Ahora, Andrea sentenció colérica: «Esta es una burbuja inventadísima 100%. Una desidia total. ¡Impropia! Esto me da pudor, me da vergüenza enseñar las imágenes. ¡Las debemos enseñar por el hecho de que se deben dejar de joder!». Por su lado, Cinthia Fernández se sumó y empezó diciendo: « me siento una estúpida oyendo al productor de la obra (‘La Mentirita’, la obra de teatro que protagonizó More)».

En esa línea, Cinthia continuó: «La banda tenía once o 12 músicos, no tres. No nos tomen de bolu… pues hay como setenta vídeos y ninguno tiene barbijo, sí se pusieron barbijos para el canje de la torta». Tengamos en cuenta que el escándalo brotó después de que se filtren imágenes de la celebración que organizó More por su cumpleaños número 22.

No obstante, lejos de preocuparse por las críticas que recibió, en este momento More logró una revelación por medio de sus comunidades que sin dudas van a hacer enfurecer de nuevo a varios. Con relación a ello, hace unas horas, la mediática le solicitó un consejo a sus fieles a través de sus historias de Instagram, en donde declaró: «El 27 de marzo cumple Fran 2 años. En tanto que en Córdoba no conozco distribuidores ni nada, ¿me asisten?».