Oscar González Oro se convirtió en uno de los periodistas más respetados y más populares de la Argentina. Con varias décadas en la radio, “El Negro” se convirtió en una marca registrada. Instalado en Uruguay desde hace varios meses, anunció que se jubilaría de los medios de comunicación, y el viernes realizó su último programa en el que recibió mensajes afectuosos de numerosas figuras como Baby Etchecopar, Coco Sily, Eduardo Feinmann, Jonathan Viale, Osvaldo Laport, Luis Majul, Beto Casella, Moria Casán y Jairo.

De este modo, la despedida “La vida misma” del aire de Radio Rivadavía, estuvo principalmente dedicada a su conductor, que recibió elogiosos mensajes de amigos y colegas. “Nos peleamos, nos amigamos, en lo profesional nos vamos a volver a cruzar, en lo afectivo siempre”, le dijo Baby Etchecopar. “Hoy es un día histórico porque vos sos la radio. Creaste un estilo. La gente cantaba cuando vos cantabas, repetía el ‘dale gas’. Te mando un beso gigante, maestro”, le dijo por su parte Coco Sily.

Jonathan Viale le dijo: “Sos un periodista de lujo. Es una perdida enorme. Pero cuando uno decide por la familia nunca se equivoca. Con vos siempre”. Por su parte, los actores Osvaldo Laport y Roly Serrano le mandaron un audio en plena gira. “Estamos hablando muy mal de vos”, dijeron. “Te queremos, gracias por tu entrega y tantos años apoyando la cultura, la educación, el arte”, dijeron luego.

“¿Cómo te va mi querido?”, saludó Moria Casán, que agregó: “La palabra jubilación no me gusta, preferiría mucho más jubilé, aniversario. Estás celebrando un retiro espiritual. La palabra jubilación está devaluada. Te merecés un descanso”. Finalmente el músico Jairo le dijo: “Me parece una decisión correcta y divina porque nace del amor”. En el final, el propio González Oro se despidió de sus oyentes.

“Amo lo que hago, amé esta profesión, la sigo amando, yo no sé hacer otra cosa que esto que hago hace 35 años”, dijo el “Negro”. “No hay una palabra más grande que ‘Gracias’ y lo lamento sino la hubiese usado” agregó. “Me bancaron aún hasta mi salida del clóset. Desde mis amigos, desde mis hijos y eso tiene un valor inconmensurable. No se puede medir. No se puede pesar”, dijo con mucha emoción. “Este amor que me ha hecho superar una operación de triple by pass en tres días para volver”, recordó.